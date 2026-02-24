כיכר השבת
"תארגן את הכסף"

סכסוך שהסתבך: המצלמות קלטו את החשוד נוגח בעוצמה בפניו של הקורבן

איים על בעל עסק, תקף אותו עם לום ונגח בפניו בעקבות סכסוך כספי: חקירת משטרה הובילה אל החשוד במעשה | כתב אישום הוגש נגדו בבית המשפט (בארץ)

תיעוד התקיפה
תיעוד התקיפה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד התקיפה (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כשבועיים התקבלה תלונה ב אודות תקיפה שארעה בעיר כרמיאל, במהלכה הנאשם הגיע לעסק ותקף אדם באמצעות לום וכן נגח בפניו על רקע סכסוך כספי.

בעקבות השיחה, שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירה במהלכה איתרו את התוקף, הביאו אותו לחקירה ועצרו אותו במקום.

מחומר החקירה עלה כי לתקיפה קדמו הודעות מאיימות שנשלחו מהנאשם, בהן בין השאר הוא מודיע ״אני בדרך תארגן כסף״ ומיד לאחר מכן שולח תמונה של צעיר מכוון אקדח. בנוסף נשלחה על ידו הודעה בה נרשם ״זוכר את השיחה האחרונה שלנו? אתה אמרת פותרים סכסוכים עם 9 מ״מ״.

על פי חקירת המשטרה, לאחר שליחת האיומים הגיע הנאשם אל מקום עבודתו של הקורבן, רץ לעברו עם לום, תקף אותו ונגח בעוצמה בפניו. מעצרו של החשוד, תושב כרמיאל בן 27 הוארך מעת לעת, ועם סיומה של החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט השלום בעכו.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר נגד פורעי החוק המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם כל אותם מעורבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

