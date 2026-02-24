כיכר השבת
מעצר ססגוני

השוטרים היו בהלם: ה"כבשים" החלו לצעוד על שתי רגליים

משטרת אלג’יריה עצרה שלושה גברים שניסו להיכנס לספרד כשהם מחופשים לכבשים | אנשי הביטחון הבחינו כי חלק מה“כבשים” התנהגו באופן חריג, והפגינו מאפיינים אנושיים גלויים (מעניין)

1תגובות
הגברים המחופשים שנעצרו (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משטרת אלג’יריה עצרה שלושה גברים שניסו להיכנס לספרד כשהם מחופשים לכבשים. השלושה הסתתרו במשאית שהובילה בעלי חיים וניסו להיטמע בעדר באמצעות התחפושות המקוריות.

על פי הרשויות, אנשי הביטחון הבחינו כי חלק מה“כבשים” התנהגו באופן חריג, הלכו על שתי רגליים והפגינו מאפיינים אנושיים גלויים. בעקבות זאת נעצרו החשודים.

שלושת הגברים זוהו כאזרחים אלג’יראים בגילאי 25 עד 30. הם צפויים לעמוד בפני אישומים של הונאת הגירה, ובנוסף ייתכן שיועמדו לדין גם בגין צער בעלי חיים בשל ההפרעה לבהמות במהלך ניסיון החצייה.

המקרה עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים כינו את האירוע “קומדיה”, ואחרים הדגישו את הקשיים עמם מתמודדים מהגרים בדרכם לאירופה.

עד כה, הרשויות באלג’יריה ובספרד טרם פרסמו התייחסות רשמית להשלכות האפשריות עבור שלושת העצורים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
גם שם חוגגים פורים???😉
אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר