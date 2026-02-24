השוטרים היו בהלם: ה"כבשים" החלו לצעוד על שתי רגליים

משטרת אלג’יריה עצרה שלושה גברים שניסו להיכנס לספרד כשהם מחופשים לכבשים. השלושה הסתתרו במשאית שהובילה בעלי חיים וניסו להיטמע בעדר באמצעות התחפושות המקוריות.

על פי הרשויות, אנשי הביטחון הבחינו כי חלק מה“כבשים” התנהגו באופן חריג, הלכו על שתי רגליים והפגינו מאפיינים אנושיים גלויים. בעקבות זאת נעצרו החשודים.

שלושת הגברים זוהו כאזרחים אלג’יראים בגילאי 25 עד 30. הם צפויים לעמוד בפני אישומים של הונאת הגירה, ובנוסף ייתכן שיועמדו לדין גם בגין צער בעלי חיים בשל ההפרעה לבהמות במהלך ניסיון החצייה.

המקרה עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים כינו את האירוע “קומדיה”, ואחרים הדגישו את הקשיים עמם מתמודדים מהגרים בדרכם לאירופה.

עד כה, הרשויות באלג’יריה ובספרד טרם פרסמו התייחסות רשמית להשלכות האפשריות עבור שלושת העצורים.