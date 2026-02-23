עם אקדחים שלופים | לוחמים במרדף דרמטי אחר שני חשודים שנמלטו

במהלך פעילות של אופנועני החטיבה לבט״פ של מג״ב אתמול (ראשון) בעיר טייבה, זיהו הלוחמים שני טרקטורונים כאשר אחד הרוכבים נוסע ללא קסדת מגן לראשו.

הלוחמים סימנו לרוכבים לעצור בצד הדרך, אולם השניים החלו בניסיון להימלט מהמקום. כוח האופנועים החל במרדף אחר אחד החשודים שנמשך כ-8 דקות, במהלכן הרוכב סיכן את עצמו ואת משתמשי הדרך.

לוחמי החטיבה לבט״פ המשיכו במרדף אחר החשוד כשהם עם אקדחים שלופים, קראו לו לעצור ופעלו בנחישות לבלימתו, עד שהצליחו להביא לעצירת הטרקטורון ולמעצרו

החשוד, בן 32 תושב טייבה, זומן לחקירה בתחנת טייבה בחשד לסיכון עוברי דרך בנתיב תעבורה ואי ציות להוראות שוטר במדים, וכן קיבל הזמנה לדין.