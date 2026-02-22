הפעילות הלילה בירכא - צילום: דוברות המשטרה הפעילות הלילה בירכא | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:28 הפעילות הלילה בירכא ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך הלילה (בין שבת לראשון) נערכה פעילות יזומה של לוחמי מג״ב חוף, יחד עם שוטרי תחנת גליל מערבי במחוז חוף בעיר ירכא.

הפעילות נערכה בסמוך למתחם קניות. הלוחמים זיהו במהלך הפעילות ריח חריג שעורר את חשדם מאזור מבנה הסמוך למתחם. מיד עם הזיהוי, החלו הלוחמים בביצוע סריקות ועקבו אחר מקור הריח אשר הוביל לחלון קטן במבנה. הלוחמים פרצו את דלת המקום וחשפו מעבדה בלתי חוקית לגידול סמים. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות קילוגרמים של חומר החשוד כסם בכמות שאינה לצריכה עצמית וציוד המשמש לגידול הסם.

בנוסף, במהלך חיפוש מדוקדק שביצעו הלוחמים במקום אותרו אמצעי לחימה בלתי חוקיים רבים ובהם: טיל לאו, נשק מסוג קלצ׳ניקוב, נשק מסוג M16, אקדח, רימוני רסס, שני ארגזי תחמושת בקוטר 5.56, כאלף קליעים בקוטר 9 מ״מ,שרשיר של 7.62 וחלקי נשק ומחסניות.

"כלל הממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת גליל מערבי במחוז חוף של משטרת ישראל", נמסר מדוברות המשטרה.

תפיסת האמל"ח ( צילום: דוברות המשטרה )

