הזוי: נהג האוטובוס תועד נותן לילדים להחזיק את ההגה באמצע נסיעה | צפו

בוחני התנועה של מחוז מרכז עיכבו נהג הסעות תלמידים בחשד שאפשר לתלמידים לאחוז בהגה במהלך נסיעה בכביש מהיר | העבירה תועדה במצלמת ההסעה | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

הילדים משחקים עם ההגה (צילום: דוברות המשטרה)

בוחני התנועה של המשטרה באיזור השרון, פתחו בחקירה, לאחר שקיבלו דיווח על נהג הסעות תלמידים שהסיע תלמידים מבית ספרם בעמק חפר לבתיהם והחשד הוא כי הוא סיכן את חייהם.

על פי החשד בגינו הנהג זומן לשימוע, במהלך הנסיעה הוא אפשר לתלמידים לאחוז בהגה האוטובוס בעת נסיעה בכביש מהיר, תוך סיכון חיי אדם ומשתמשי הדרך.

נהג האוטובוס, תושב בת-ים בן 66, עוכב לחקירה ביחידת בוחני התנועה במרחב שרון. בתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים, וזומן לדין ולשימוע בפני חברת ההסעות לבחינת המשך העסקתו.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל התנהגות המסכנת את בטיחות משתמשי הדרך, ובפרט כאשר מדובר בהסעת תלמידים ותמשיך לפעול להבטחת ביטחון משתמשי הדרך", נמסר מהמשטרה.

1
סתאם פלצנות יתר
חן

