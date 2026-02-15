הילדים משחקים עם ההגה - צילום: דוברות המשטרה הילדים משחקים עם ההגה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:21 הילדים משחקים עם ההגה ( צילום: דוברות המשטרה )

בוחני התנועה של המשטרה באיזור השרון, פתחו בחקירה, לאחר שקיבלו דיווח על נהג הסעות תלמידים שהסיע תלמידים מבית ספרם בעמק חפר לבתיהם והחשד הוא כי הוא סיכן את חייהם.