לאור יום, מאחורי טנדר לבן | הרצח בשגב שלום תועד בזמן אמת

האירוע החל כאשר בשעה 06:52 התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב נגב על פצוע מירי בשגב שלום.

חובשים ופרמדיקים שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה גבר כבן 20 במצב אנוש עם פציעות חודרות תוך כדי פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הרצח בשגב שלום תועד בזמן אמת על ידי עוברי אורח ומלמד עד כמה המשטרה איבדה את השליטה ברחוב הערבי. מדובר במקרה הרצח החמישי במגזר הערבי, בתוך פחות מיממה.

חובש רפואת חירום במד"א יאיר אבו רגילה, סיפר: "ראינו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קריטי".

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל על גבר שאותר ביישוב שגב שלום כשעל גופו, על פי החשד, סימני פציעות חודרות של ירי. צוות מד״א שהוזעק למקום פינה את הפצוע במצב אנוש למרכז הרפואי סורוקה.

"כוחות משטרה מתחנת שגב שלום נמצאים בזירה והחלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובסריקות לאיתור חשודים במעורבות באירוע. נסיבות האירוע נבדקות ועל פי החשד, הרקע לאירוע פלילי".