איבוד שליטה: שלושה נרצחים בלילה | 45 נרצחים ב-43 ימים

שלושה נרצחים בלילה אחד במגזר הערבי, ברהט, בכפר ירכא ובלוד, מה שנראה כמו איבוד שליטה מוחלט של המשטרה על הפשע במגזר הערבי. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 43 בני אדם.

בשעה 05:49 התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב איילון על גבר שנפצע ברח' יודפת בלוד. הפרמדיקים קבעו את מותו של גבר כבן 50 עם פציעות חודרות.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז פתחו כעת בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת נווה ירק בלוד, בו נורה למוות ברחוב אדם שזהותו אינה ידועה בשלב זה.

"שוטרי מרחב שפלה ותחנת לוד במקום והחלו באיסוף ראיות, בידוד זירה, לצד מצוד אחר החשוד במעשה".

פרמדיקית מד"א איילה יעקובוב, סיפרה: "ראינו גבר כבן 50 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בשעה 04:19 התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בירכא. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו של גבר בן 42 עם פציעות ירי.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח אודות גבר בן 22 אשר נמצא ירוי ברכב ברהט, גורמי רפואה שהגיעו למקום קבעו את מותו. שוטרי תחנת רהט הוזעקו לזירה והחלו בסריקות ואיסוף ממצאים לאיתור חשודים, תוך גביית עדויות במקום".

אנס אבו סרחאן, קרים אבו שהאב ואדם אלטורי, חובשי איחוד הצלה, סיפרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפגע באירוע אלימות. למרבה הצער נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

פרמדיק מד"א סאלם חריכה, סיפר: "הפצוע היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות ירי קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

אמש, בשעה 19:24 התקבל דיווח על גבר שנפצע בפוריידיס. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה בגבר כבן 40 עם פציעות חודרות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

פרמדיק מד"א תומר קולברג וחובשת מד"א טליה הודיה יצחקי, סיפרו: "ראינו גבר בשנות ה-30 לחייו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי".