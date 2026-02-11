כיכר השבת
"ווי ווי ווי": החליט לנקום בשוטר שתפס אותו בכביש - ומתח את המשטרה

חשוד שנתפס מבצע עבירת תנועה בכביש זייף דיווח על דקירת שוטר "כנקמה" וגרם לבהלה במשטרה. בעקבותיו הוקפצו כוחות לשטח | החשוד נעצר בתוך זמן קצר (בארץ)

"אני רוצה לדווח על שוטר שנדקר, במתחם בזיכרון, ווי ווי ווי". אלו המילים שנפלטו היום (רביעי) אל הפומית, בשיחה עם מוקד 100 של . המוקדנית שישבה מעבר לקו וקיבלה את הדיווח נבהלה.

המתקשר טען כי ישנו שוטר דקור במתחם קניון בזכרון יעקב. הדיווח הקפיץ כצפוי את המשטרה וכוחות של משטרת ראשון הגיעו במהירות למקום והחלו בסריקות. אלו נגמרו ללא כל ממצאים חריגים.

במהירות התברר מה אירע. השוטרים שחקרו הבינו כי מדובר בדיווח שווא, וגם הבינו מי האיש שחייג אל המשטרה.

מבירור עלה כי החשוד שהלחיץ את המשטרה ביצע עבירת תנועה מספר דקות קודם לכן והחליט "לנקום" בשוטר בכך שדיווח למוקד כי השוטר דקור.

החשוד, תושב פורדיס בשנות ה-30 לחייו, נעצר לחקירה בתחנת זכרון יעקב ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

