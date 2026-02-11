( צילום: דוברות המשטרה )

"אני רוצה לדווח על שוטר שנדקר, במתחם בזיכרון, ווי ווי ווי". אלו המילים שנפלטו היום (רביעי) אל הפומית, בשיחה עם מוקד 100 של המשטרה. המוקדנית שישבה מעבר לקו וקיבלה את הדיווח נבהלה.

המתקשר טען כי ישנו שוטר דקור במתחם קניון בזכרון יעקב. הדיווח הקפיץ כצפוי את המשטרה וכוחות של משטרת ראשון הגיעו במהירות למקום והחלו בסריקות. אלו נגמרו ללא כל ממצאים חריגים. במהירות התברר מה אירע. השוטרים שחקרו הבינו כי מדובר בדיווח שווא, וגם הבינו מי האיש שחייג אל המשטרה. האזינו להקלטה מהדיווח הסוער למשטרה >>

צילום: דוברות המשטרה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מבירור עלה כי החשוד שהלחיץ את המשטרה ביצע עבירת תנועה מספר דקות קודם לכן והחליט "לנקום" בשוטר בכך שדיווח למוקד כי השוטר דקור.

החשוד, תושב פורדיס בשנות ה-30 לחייו, נעצר לחקירה בתחנת זכרון יעקב ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.