בן 18 מהצפון, זיהה קטין עימו הוא מסוכסך - בגלל מבטים ברחוב ודרס אותו כאשר יצא מהמאפייה, בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש נגדו.

לפני כחודש וחצי, התקבל דיווח במשטרת ישראל, על קטין בן 17 שהגיע לבית החולים בעיר נצרת עם חבלות בכל חלקי גופו לאחר שלטענתו נדרס במכוון על ידי תושב עילוט בן 18 על רקע סכסוך שהחל כמה ימים קודם לכן בעקבות מבטים ברחוב.

עם קבלת התלונה פתחו שוטרי המחוז הצפוני בחקירה והצליחו להגיע לתיעוד של האירוע בו נצפה הקורבן יוצא ממאפיה בישוב עילוט וכאשר הנאשם שנהג ברכב זיהה את הקורבן הוא הסתובב במקומו, דרס את הקורבן ונמלט מהמקום.

החל מיום קבלת התלונה בוצעו פעולות רבות על מנת לאתר את הדורס עד ליום 22/01/26 כאשר בלשים הגיעו לביתו ואיתרו אותו מסתתר בתוך חדר המקלחת בעת שאחד מבני משפחתו התקלח באותו חדר.

בתאריך 04/02/26, עם סיום שלב החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד רג'ד שדאפנה כתב אישום, לצד בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל- נצרת.

מהדוברות נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עבריינים המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".