כך נראה שוד לאור יום: אדם שנכנס לביקור ניחום אבלים באור יהודה, גילה לחרדתו כאשר התקרב לרכבו - ששקית שהייתה ברכב ובה כחצי מיליון שקלים במזומן (חלקם בדולרים) נעלמו. מאחורי הגניבה עומדים מספר חשודים - שעקבו אחריו במשך זמן ניכר. הפרטים המלאים מתפרסמים כעת.

זה התרחש בשבועות האחרונים. באחד מימי חודש ינואר למניינם התקבלה במשטרת ישראל דיווח על אודות פריצה לרכב חונה בעיר אור יהודה במרכז הארץ. לפי הדיווח נגנבו מהרכב על פי החשד כ־100,000 דולר וכ־180,000 ש"ח במזומן - כחצי מיליון שקלים במצטבר. עם קבלת התלונה - נפתחה חקירה מואצת במשטרה.

במסגרת החקירה, שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ואיסוף ראיות פורנזיות, הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותם של מספר חשודים. מהחקירה עולה כי החשודים ביצעו "מעקב צמוד" אחר הקורבן, עד לחניית רכבו - ובשעת כושר פרצו לרכב וגנבו את הכסף. הבלשים עצרו את החשודים המעורבים.

על פי ממצאי החקירה, החשוד המרכזי, בן 25, תושב תל אביב, עקב אחר הקורבן החל מצ'יינג ברחוב בן גוריון ברמת גן ועד לאור יהודה, כשהוא נוסע ברכב עם לוחיות זיהוי משוכפלות.

נהג הרכב הגיע לאור יהודה לניחום אבלים - ואז החשוד ניגש לרכב החונה, כאשר חברו המתין לו ברכב שעמו הגיעו. באותה עת ניפץ החשוד התל אביבי את חלון הרכב הימני הקדמי, גנב את השקית שבה היה הכסף ונמלט מהמקום.

בתיעוד, שמתפרסם כאן ב'כיכר השבת' נראים רגעי הגניבה. פניו של החשוד המרכזי מטושטשות. הוא נראה צועד במהירות, כמעט בריצה, לעבר הרכב, כשהוא מנסה להתכופף. הוא מגיע לרכב, שובר במהירות את החלון, לוקח את השקית עם הכסף - ונמלט בריצה לעבר הרכב שהביא אותו. התיעוד צולם ממצלמת רכב.

עם סיום החקירה הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד, כאמור, המייחס לו עבירות של פריצה לרכב בכוונה לגנוב בצוותא, גניבה מרכב בצוותא וחבלה במזיד ברכב, וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.