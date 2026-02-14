המשטרה הודיעה הערב (מוצ"ש) על אירוע חריג, במסגרתו אותרו שרידי אדם ודרכון אירופאי ביער הסמוך לירושלים

לפי הודעת המשטרה, עצמות האדם אותרו באזור פסגת זאב בשטח מיוער בסמוך לשכונה, השייכות ככל הנראה לאזרח זר.

ההערכה מתבססת על דרכון אירופאי שנמצא לצד הגופה, אולם המשטרה תצטרך לאמת את הפרטים באמצעות בדיקה במכון לרפואה משפטית והצלבת נתונים עם מדינת המוצא של האדם.

הממצאים אותרו בכניסת השבת בעקבות דיווח של אדם שעבר במקום. במשטרה אומרים כי בשלב זה לא נראה כי מדובר באירוע פלילי.

מהמשטרה נמסר:

"תחנת שפט במחוז ירושלים, פתחה בבדיקת נסיבות מציאת שרידי עצמות אדם בשטח מיוער סמוך לשכונת פסגת זאב בירושלים.

השרידים אותרו בעקבות דיווח של אזרח סמוך לכניסת השבת, ובחיפוש בזירה איתרו השוטרים דרכון זר, ונבדק הקשר בינו לבין הממצאים.

חוקרי המז"פ של מחוז ירושלים העבירו את העצמות והממצאים למכון לרפואה משפטית להמשך בדיקה וזיהוי."