הבריחה נעצרה

בכיר בארגון הפשע אבו לטיף נתפס בדירת מסתור

בפעילות היחידה המרכזית של מחוז צפון, נעצר בכיר בארגון הפשע "6006" אבו לטיף, כשהוא בדירת מסתור ביישוב חד נס | בדירה נתפס העתק של כתב האישום שהוגש נגדי חברי הארגון בפרשת הנסיך (משטרה)

בשאר מחול בעת מעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כשבועיים פשטו לוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון על מתחם ביישוב חד נס שברמת הגולן, בו על פי החשד הסתתר בכיר מארגון הפשע אבו לטיף מאז פרוץ החקירה הגלויה של עד המדינה "הנסיך".

במהלך הפעילות אותר החשוד - בשאר מחול בן 43 תושב היישוב פקיעין, ובחיפוש בדירה נתפס העתק כתב האישום מפרשת הנסיך, ממנו עולה החשד כי החשוד המשיך לעקוב מקרוב אחר ההליכים נגד חברי הארגון בזמן שהיה בבריחה.

העתק כתב האישום מפרשת הנסיך שנתפס בדירה (צילום: דוברות המשטרה)

הבוקר, עם סיום חקירתו ביחידה המרכזית של מחוז צפון, תגיש פרקליטות המדינה כתב אישום נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה בגין שורה של עבירות וביניהם סחיטה באיומים.

במשטרה מציינים כי " זה מצטרף לשורת הישגים מבצעיים של מחוז צפון, בהם הגשת כתב אישום רחב היקף נגד 17 נאשמים מארגוני הפשע אבו לטיף וחרירי".

