בכיר בארגון הפשע אבו לטיף נתפס בדירת מסתור

לפני כשבועיים פשטו לוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון על מתחם ביישוב חד נס שברמת הגולן, בו על פי החשד הסתתר בכיר מארגון הפשע אבו לטיף מאז פרוץ החקירה הגלויה של עד המדינה "הנסיך".

במהלך הפעילות אותר החשוד - בשאר מחול בן 43 תושב היישוב פקיעין, ובחיפוש בדירה נתפס העתק כתב האישום מפרשת הנסיך, ממנו עולה החשד כי החשוד המשיך לעקוב מקרוב אחר ההליכים נגד חברי הארגון בזמן שהיה בבריחה.