המהומות הסוערות בבני ברק: זה מה שהחליט השופט על 5 מהעצורים

בית המשפט האריך היום (שלישי) את מעצרם של ארבעה מהחשודים שנעצרו במהומות בבני ברק השבוע. כך מסרה המשטרה. חשוד נוסף בן 12 שוחרר בתנאים מגבילים.
המשטרה דיווחה הערב על הארכות המעצר והודיעה כי תמשיך "לפעול ביד קשה נגד כל גילוי אלימות והפרת סדר, ותנהל חקירה יסודית ומקיפה במטרה למצות את הדין עם כלל המעורבים".
המהומות בבני ברק החלו ביום שני השבוע, בעקבות כניסת חיילות צה"ל, והמשיכו גם אמש - במחאהש החלה מול המרכז של חסידות ויז'ניץ מרכז ומאז במשך שעות ארוכות בכל רחבי האזור.
במהומות הלילה עצרו השוטרים מספר בני נוער, בני 13, 16, 17, 18, 31, תושבי בני ברק והעבירו אותם לחקירה. זאת לאחר שזוהו כשהם משליכים חפצים לעבר חסידות ויז׳ניץ מרכז ברחוב שלמה המלך בבני ברק.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה, בנחישות וללא פשרות כלפי כל מי שינסה לפגוע בסדר הציבורי ובביטחון התושבים. לא נאפשר לקומץ פורעי חוק להטיל מורא או לפגוע בשגרת החיים התקינה בעיר.
"במקביל, המשטרה מבקשת להודות לאנשי חסידות ויז׳ניץ על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך השמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור".
