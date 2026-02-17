המהומות הסוערות בבני ברק: זה מה שהחליט השופט על 5 מהעצורים

בית המשפט האריך היום (שלישי) את מעצרם של ארבעה מהחשודים שנעצרו במהומות בבני ברק השבוע. כך מסרה המשטרה. חשוד נוסף בן 12 שוחרר בתנאים מגבילים.

המשטרה דיווחה הערב על הארכות המעצר והודיעה כי תמשיך "לפעול ביד קשה נגד כל גילוי אלימות והפרת סדר, ותנהל חקירה יסודית ומקיפה במטרה למצות את הדין עם כלל המעורבים".

המהומות בבני ברק החלו ביום שני השבוע, בעקבות כניסת חיילות צה"ל, והמשיכו גם אמש - במחאהש החלה מול המרכז של חסידות ויז'ניץ מרכז ומאז במשך שעות ארוכות בכל רחבי האזור.