בגלל כשל חשמלי

תיעוד מחריד: עשרות כבשים נשרפו למוות סמוך לחברון | קשה לצפיה

הפלסטינים דיווחו לכוחות הביטחון כי בכפר סמוע, בדרום הר חברון, אותרו כ-50 כבשים מתות ושרופות וטענו כי מדובר בהצתה מכוונת | המשטרה מבהירה כי החקירה העלתה שמדובר בכלל חשמלי שגרם לשריפה (בארץ)

הכבשים שאותרו שרופות
הכבשים שאותרו שרופות| צילום: לפי סעיף 27א
הכבשים שאותרו שרופות (צילום: לפי סעיף 27א)

הפלסטינים דיווחו הבוקר (שלישי) לכוחות הביטחון כי בכפר סמוע, בדרום הר חברון, אותרו כ-50 כבשים מתות ושרופות.

צה"ל והמשטרה בדקו את המקרה ובחנו האם מדובר בהצתה מכוונת כמו שטענו הפלסטינים או בשריפה שפרצה מקצר חשמלי.

עם סיומה של החקירה, נמסר מהמשטרה כי "לפני זמן קצר, השלימו חוקרי מז"פ מחוז ש"י של המשטרה וצוות חוקרי שריפות ממחוז יו"ש של כבאות והצלה, בחינה ראשונית של זירת המקרה.

"בתום חקירה זאת נקבע כי מדובר בשריפה שנגרמה כתוצאה מכשל חשמלי שגרם לדליקה של יריעות ברזנט שסוככים על דיר הכבשים ובהמשך לכך, שריפת בעלי חיים".

במשטרה אף הציגו תיעוד של מוקד הכשל החשמלי - גוף התאורה וכבלי החשמל השרופים.

מוקד הכשל החשמלי - גוף התאורה וכבלי החשמל השרופים (צילום: דוברות כב"ה מחוז יו"ש)
מוקד הכשל החשמלי - גוף התאורה וכבלי החשמל השרופים (צילום: דוברות כב"ה מחוז יו"ש)

קודם לכן נמסר מהמשטרה כי "חוקרי המשטרה ממחוז ש"י החלו בחקירת נסיבות שריפת דיר כבשים באיזור סמוע שכתוצאה ממנה, נפגעו בעלי החיים ששהו במקום. עם קבלת הדיווח אודות מקרה זה, שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה, כוחות צה"ל וכוחות נוספים הוזעקו למקום. בשלב זה, חוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י יחד עם חוקר שריפות של כב"ה, נמצאים בזירה והחלו בחקירת נסיבות התרחשותה, זאת לצד איסוף ממצאים שונים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

