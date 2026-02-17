תיעוד מחריד: עשרות כבשים נשרפו למוות סמוך לחברון | קשה לצפיה

הפלסטינים דיווחו הבוקר (שלישי) לכוחות הביטחון כי בכפר סמוע, בדרום הר חברון, אותרו כ-50 כבשים מתות ושרופות.

צה"ל והמשטרה בדקו את המקרה ובחנו האם מדובר בהצתה מכוונת כמו שטענו הפלסטינים או בשריפה שפרצה מקצר חשמלי.

עם סיומה של החקירה, נמסר מהמשטרה כי "לפני זמן קצר, השלימו חוקרי מז"פ מחוז ש"י של המשטרה וצוות חוקרי שריפות ממחוז יו"ש של כבאות והצלה, בחינה ראשונית של זירת המקרה.

"בתום חקירה זאת נקבע כי מדובר בשריפה שנגרמה כתוצאה מכשל חשמלי שגרם לדליקה של יריעות ברזנט שסוככים על דיר הכבשים ובהמשך לכך, שריפת בעלי חיים".

במשטרה אף הציגו תיעוד של מוקד הכשל החשמלי - גוף התאורה וכבלי החשמל השרופים.