במקביל לקבלת האישור המטוס עם העיצוב החגיגי והייחודי נחת בנתב"ג - זו הסיבה לכך | גלריה יפיפיה לעיתים קרובות נוחתים בשדה התעופה בן גוריון מטוסים ייחודיים עם עיצובים מעניינים, שעומד מאחוריהם סיבות וסיפורים מיוחדים | בערב שבת נחת בנתב״ג מטוס של ענקית הלואו קוסט 'וויז אייר' בצביעה מיוחדת וצבעונית עם הספרות 250 המציינות אבן דרך של החברה כמטוס ה-250 בצי המטוסים שלה | זאת במקביל לאישור שקיבלה וויז אייר המאפשר לה להקים בסיס בנתב"ג, מה שישפיע על מחירי הטיסות מישראל ואליה | גלריה מרהיבה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:27