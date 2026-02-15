כיכר השבת
המטוס עם העיצוב החגיגי והייחודי נחת בנתב"ג - זו הסיבה לכך | גלריה יפיפיה 

לעיתים קרובות נוחתים בשדה התעופה בן גוריון מטוסים ייחודיים עם עיצובים מעניינים, שעומד מאחוריהם סיבות וסיפורים מיוחדים | בערב שבת נחת בנתב״ג מטוס של ענקית הלואו קוסט 'וויז אייר' בצביעה מיוחדת וצבעונית עם הספרות 250 המציינות אבן דרך של החברה כמטוס ה-250 בצי המטוסים שלה | זאת במקביל לאישור שקיבלה וויז אייר המאפשר לה להקים בסיס בנתב"ג, מה שישפיע על מחירי הטיסות מישראל ואליה | גלריה מרהיבה (תעופה)

מטוס ה'250' של וויז אייר בנתב"ג (צילום: עמוד האינסטגרם של נתב"ג)
