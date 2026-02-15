כיכר השבת
התמונה החריגה שהפתיעה את השוטרים: כך צולם הילד הקטן

שוטרים מצאו תמונה של תינוק אוחז בנשקים במהלך פעולת הריסה בלוד | הפעילות בוצעה במסגרת המאבק בפשיעה בחברה הערבית ואכיפת חוקי הבנייה (בארץ)

1תגובות
(צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מרחב שפלה מתחנת לוד ב, פעלו הבוקר (ראשון) יחד עם לוחמי זרוע שפלה במג"ב מרכז, בסיוע לרשות אכיפת מקרקעין לביצוע צו הריסה במתחם הקשור למחוללי פשיעה לוד. זאת בהמשך למדיניות משילות ואכיפה ממוקדת נגד עבירות בנייה לא חוקית.

הפעילות הבוקר נועדה לממש את הצו השיפוטי שניתן ולהביא להחזרת השטח למדינה והריסת מבנה מגורים שנבנה עליו באופן לא חוקי.

אלא שבמהלך פינוי המבנה המתינה הפתעה לשוטרים: הם מצאו תמונה של תינוק מהמשפחה אוחז בנשקים לא חוקיים.

בתמונה נראה פעוט, בגיל קטן מאוד, אוחז בשני ידיו בנשקים בעודו יושב על כורסה.

״מחוז המרכז של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בכל הצירים בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק״, מסרה המשטרה.

1
חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה
אבו קדו

