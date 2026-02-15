התמונה החריגה שהפתיעה את השוטרים: כך צולם הילד הקטן

( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מרחב שפלה מתחנת לוד במשטרת ישראל, פעלו הבוקר (ראשון) יחד עם לוחמי זרוע שפלה במג"ב מרכז, בסיוע לרשות אכיפת מקרקעין לביצוע צו הריסה במתחם הקשור למחוללי פשיעה לוד. זאת בהמשך למדיניות משילות ואכיפה ממוקדת נגד עבירות בנייה לא חוקית.