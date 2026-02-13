כיכר השבת
תיעוד ממצלמות הגוף

השוטרים נדהמו: נהג בלי רישיון עישן ג'וינט בזמן שהחביא ברכבו רובה M16

אופנועני המחוז הצפוני עצרו רכב לבדיקה, לאחר שזיהו את נהג הרכב נוסע תוך כדי עישון ג'וינט, בחיפוש ברכב אותר רובה M16 ונמצא כי הנהג נוהג ללא רישיון נהיגה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

אופנועני המחוז הצפוני עצרו נהג ביישוב נאעורה לאחר שזיהו אותו נוסע כשהוא מעשן ג'וינט במהלך הנהיגה. בחיפוש שבוצע ברכב נתפס רובה מסוג M16 לצד מחסניות, וכן חומר נוסף החשוד כסם.

האירוע התרחש בתאריך 2 בפברואר 2026 בשעות הערב, במסגרת פעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני למניעת אירועים פליליים בחברה הערבית.

במהלך הסיור הבחינו ה בנהג המחזיק בידו ג'וינט עם חומר החשוד כסם, בעת שהרכב בתנועה. השוטרים עצרו את הרכב לבדיקה.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

עם עצירת הרכב עוכב הנהג בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים ולנהיגה ללא רישיון. במהלך החיפוש ברכב נתפס חומר נוסף החשוד כסם. בבדיקה שנערכה בחלקו האחורי של הרכב אותר נשק מסוג M16, כשהוא עטוף בניילון, ולצדו מחסניות.

החשוד, בן 25 תושב נאעורה, נעצר והובא מספר פעמים לדיון בבית משפט השלום בנוף הגליל–נצרת. בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום 17 בפברואר 2026.

במשטרה ציינו כי שוטרי המחוז הצפוני ממשיכים בפעילות ענפה למאבק בפשיעה האלימה, הכוללת סיכול הברחות וסחר באמצעי לחימה, פעילות מודיעינית לסיכול עבירות בטרם ביצוען, ותגובה מהירה לאירועי אלימות – זאת במטרה לחזק את ביטחון הציבור.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

