אופנועני המחוז הצפוני עצרו נהג ביישוב נאעורה לאחר שזיהו אותו נוסע כשהוא מעשן ג'וינט במהלך הנהיגה. בחיפוש שבוצע ברכב נתפס רובה מסוג M16 לצד מחסניות, וכן חומר נוסף החשוד כסם.

האירוע התרחש בתאריך 2 בפברואר 2026 בשעות הערב, במסגרת פעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני למניעת אירועים פליליים בחברה הערבית. במהלך הסיור הבחינו השוטרים בנהג המחזיק בידו ג'וינט עם חומר החשוד כסם, בעת שהרכב בתנועה. השוטרים עצרו את הרכב לבדיקה.

עם עצירת הרכב עוכב הנהג בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים ולנהיגה ללא רישיון. במהלך החיפוש ברכב נתפס חומר נוסף החשוד כסם. בבדיקה שנערכה בחלקו האחורי של הרכב אותר נשק מסוג M16, כשהוא עטוף בניילון, ולצדו מחסניות.

החשוד, בן 25 תושב נאעורה, נעצר והובא מספר פעמים לדיון בבית משפט השלום בנוף הגליל–נצרת. בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום 17 בפברואר 2026.

במשטרה ציינו כי שוטרי המחוז הצפוני ממשיכים בפעילות ענפה למאבק בפשיעה האלימה, הכוללת סיכול הברחות וסחר באמצעי לחימה, פעילות מודיעינית לסיכול עבירות בטרם ביצוען, ותגובה מהירה לאירועי אלימות – זאת במטרה לחזק את ביטחון הציבור.