מנסים לברוח ציוד רפואי חיוני לילדים נגנב מהמרפאה; כך נתפסו הגנבים צועדים | צפו הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה היום כנגד שני חשודים בשנות השלושים לחייהם, תושבי מחנה הפליטים שועפט, בתום חקירה, לאחר שנתפסו לכאורה גונבים ציוד רפואי חיוני לילדים ממרפאה - בשווי של כ-100 אלף שקלים | הם נתפסו במצלמות צועדים לכיוון המחסום עם הציוד (בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 17:03