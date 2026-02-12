מעצרם של שני חשודים, תושבי מחנה הפליטים שועפט במזרח ירושלים, הוארך בבית המשפט, ובמקביל הוגשה נגדם הצהרת תובע - לקראת כתב אישום. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה.
שני החשודים נעצרו במקביל לחקירה מאומצת של שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים, וזאת לאחר שנחשדו בפריצה למרפאה בשכונת שועפאט.
מדובר בפריצה נגנב ציוד רפואי ייעודי לבדיקות עיניים לילדים. הנזק למרפאה נאמד בלמעלה מ-100,000 ש"ח. בנוסף לציוד הרפואי, נגנב גם ציוד עבודה מקבלן שיפוצים שעבד במקום באותה העת.
במסגרת החקירה, הגיעו החוקרים לתיעוד ממצלמות האבטחה באזור, בו נראים שני החשודים כשהם עושים את דרכם לכיוון המחסום ונושאים בידיהם את הציוד שנגנב מהמרפאה.
החשודים (בני 36 ו-37), תושבי מחנה הפליטים שועפאט, נחקרו והיום כאמור הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ומעצרם הוארך בבית המשפט עד לתאריך 16.2.26.
