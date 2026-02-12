דרמה באמצע הטיסה: כך אחות ישראלית הצילה את חיי הנוסע

רגעים חריגים ומתוחים במיוחד התקיימו במהלך טיסה שגרתית לכאורה שיצאה מאתיופיה לישראל. באמצע הטיסה - אחד הנוסעים נחנק, ואחות ישראלית מבית החולים הדסה הר הצופים הצילה את חייו.

לפי הדיווח היום (חמישי) במאקו, האירוע התרחש באמצע הטיסה, עם נוסע כבן 75 שלפתע נראה שמוט בכיסאו, מחרחר ולא מגיב. במטוס חיפשו רופא או אחות רפואית שתבוא לבדוק מה קורה.

למקום ניגשה אביבית אליהו, אחות וותיקה מבית החולים הירושלמי. לפי הדיווח היא הבינה שככל הנראה, משום שהאירוע קרה מיד לאחר ארוחה, הנוסע עבר חנק חלקי.

היא סיפרה שידעה שכל דקה קריטית והחלה לבצע פעולות כדי להציל את הנוסע. היא ביקשה שישכיבו אותו והחלה להוציא לו הפרשות מהפה, בתנאי שדה, לצד פעולות נוספות.

עוד דווח כי בעוד הניסיונות להצלת חיי הנוסע נמשכים, נוצרה התלבטות אם לבצע נחיתת חירום בסעודיה. לבסוף לא היה צורך בנחיתה שכזו משום שהנוסע פקח את עיניו ומצבו התייצב.

"זה היה מרגש, אבל גם מתיש", צוטטה אליהו במאקו. "הרגשתי אחריות רבה והייתי דרוכה לאורך כל הטיסה. גם הטייס הגיע אליי והודה לי".