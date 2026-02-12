נתניהו בעלייתו למטוס - צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ נתניהו בעלייתו למטוס | צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:33 נתניהו בעלייתו למטוס ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ )

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר היום (חמישי) בעלייה למטוס בוושינגטון, בדרכו חזרה לישראל אחרי הפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן - כי התנאים שהוצבו לאיראנים בדיוני המשא ומתן המתקיימים בינם ובין ארצות הברית טובים, וכי הם עשויים להביא לכך שיהיה הסכם טוב.

נתניהו בדבריו סיכם את הביקור עם טראמפ. לדבריו זה היה "ביקור קצר אך חשוב בוושינגטון, ובמסגרתו שוחחתי עם ידידנו הגדול, הנשיא טראמפ. יש בינינו קשר הדוק, אמיתי וגלוי. כמובן השיחות התמקדו בכמה וכמה נושאים, אבל למעשה במו״מ עם איראן". נתניהו פירט: "הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא יוצר, בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיווצרו התנאים להשגת הסכם טוב.

( צילום: אבי אוחיון/ לע״מ )

"הוא רצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן. אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם, אז הוא חייב לכלול את האלמנטים שהם חשובים מאוד מבחינתנו, מבחינת ישראל, ולדעתי לא רק ישראל.

"זה לא רק הגרעין, זה גם הטילים הבליסטיים וזה גם השלוחים האיראנים. בזה מוצתה השיחה הייתי אומר, אם כי היא נגעה כמובן גם בעזה וגם באזור כולו וגם דברים כלליים אחרים.

נתניהו חתם: "בכל מקרה, זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל שלא היה כמותו. תודה רבה לכם".