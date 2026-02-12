כיכר השבת
ההצהרה המלאה

נתניהו אופטימי אחרי המפגש הארוך עם טראמפ: "לא היה כמותו" | צפו

בדרכו למטוס שיביאו חזרה ארצה, סיכם נתניהו את פגישתו הממושכת עם טראמפ, ולדבריו התנאים שהוצבו לאיראן יכולים לגרום שיהיה הסכם טוב | לדבריו, הוא ספקטי לגבי אפשרות של הסכם | הוא החמיא לטראמפ: "זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו" (אקטואליה, צבא וביטחון)

נתניהו בעלייתו למטוס
נתניהו בעלייתו למטוס| צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ
נתניהו בעלייתו למטוס (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

ראש הממשלה, , אמר היום (חמישי) בעלייה למטוס בוושינגטון, בדרכו חזרה לישראל אחרי הפגישה עם בבית הלבן - כי התנאים שהוצבו לאיראנים בדיוני המשא ומתן המתקיימים בינם ובין ארצות הברית טובים, וכי הם עשויים להביא לכך שיהיה הסכם טוב.

נתניהו בדבריו סיכם את הביקור עם טראמפ. לדבריו זה היה "ביקור קצר אך חשוב בוושינגטון, ובמסגרתו שוחחתי עם ידידנו הגדול, הנשיא טראמפ. יש בינינו קשר הדוק, אמיתי וגלוי. כמובן השיחות התמקדו בכמה וכמה נושאים, אבל למעשה במו״מ עם איראן".

נתניהו פירט: "הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא יוצר, בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיווצרו התנאים להשגת הסכם טוב.

(צילום: אבי אוחיון/ לע״מ)

"הוא רצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן. אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם, אז הוא חייב לכלול את האלמנטים שהם חשובים מאוד מבחינתנו, מבחינת ישראל, ולדעתי לא רק ישראל.

"זה לא רק הגרעין, זה גם הטילים הבליסטיים וזה גם השלוחים האיראנים. בזה מוצתה השיחה הייתי אומר, אם כי היא נגעה כמובן גם בעזה וגם באזור כולו וגם דברים כלליים אחרים.

נתניהו חתם: "בכל מקרה, זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל שלא היה כמותו. תודה רבה לכם".

