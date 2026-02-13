( צילום: דוברות המשטרה )

מחוז צפון של משטרת ישראל מוביל בחודש האחרון מבצע התקפי רחב היקף תחת השם "על הכוונת", במטרה לפגוע בארגוני ובכנופיות פשע הפועלים בחברה הערבית.

המבצע, המתקיים בהנחיית מפקד המחוז ניצב מאיר אליהו, מתמקד במחוללי פשיעה ובעבריינים מרכזיים, תוך שילוב כוחות גלויים וסמויים, פשיטות יזומות ומעצרים ממוקדים. במהלך חמישה שבועות של פעילות אינטנסיבית נתפסו 201 אמצעי לחימה קטלניים. בין היתר נתפסו 81 רימונים, 49 אקדחים, 27 רובים, 40 מטענים ולבנות חבלה וכן ארבעה טילי לאו. במשטרה מציינים כי תפיסות אלה מהוות פגיעה משמעותית ביכולתן המבצעית של כנופיות הפשע. הפעילות כללה סימון יעדים מרכזיים לביצוע חיפושים ומעצרים, תוך איסוף מודיעין מוקדם והפעלת יחידות ייעודיות. רק בשבוע האחרון נעצרו מעל 200 חשודים בעבירות שונות, בדגש על עבירות אלימות חמורות, אירועי ירי וסחיטת דמי חסות.

ניצב מאיר אליהו מפקד מחוז צפון: "המספרים שחשפנו היום הם לא רק נתונים סטטיסטיים- הם מאות פיגועים פליליים שנבלמו ונמנעו בזכות נחישות של שוטרים ולוחמים בקו הראשון. אנחנו לא מחכים לעבריינים בסיבוב, אנחנו דופקים להם על הדלתות בלב היישובים ומפרקים את היכולות של ארגוני הפשיעה מהיסוד".

"תפיסת מאות אמצעי לחימה קטלניים, מטילים ועד מטעני חבלה, היא עדות למלחמה עיקשת על הבית של כל אזרח נורמטיבי בצפון. מי שבוחר בדרך הפשע, שידע שסימנו אותו כיעד. לא נעצור ולא נרפה עד שנחזיר את המשילות והביטחון לכל רחוב וכל יישוב".

