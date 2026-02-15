חילוץ החיילות - צילום: דוד קשת חילוץ החיילות | צילום: צילום: דוד קשת 10 10 0:00 / 0:40 חילוץ החיילות ( צילום: דוד קשת )

רחוב חגי השקט בבני ברק הפך לפני דקות אחדות לשדה קרב של ממש. כניסה שגרתית של ניידות משטרה "כחולה" לחלוקת זימונים לצבא, הצית בתוך שניות חבית חומר נפץ מגזרית שמאיימת להבעיר את השכונה כולה.

מדובר ברחוב בו נמצאות מספר ישיבות ליטאיות וחסידיות והגעת המשטרה למקום כד לחלק צוי גיוס היא שגיאה טקטית חמורה במקרה הטוב עדי ראייה מדווחים על דחיפות קשות וניסיונות לחסום את נתיב הנסיעה של כוחות המשטרה. "השכונה פשוט נסגרה עליהם", סיפר אחד התושבים לכיכר השבת בשעה זו, רחוב חגי חסום לחלוטין לתנועה והמתח מגיע לשיאו.

לפי דיווח של העיתונאי יקי אדמקר, בצה"ל בודקים בדחיפות את זהותן של חיילות שהגיעו לחלק זימוני גיוס ועוררו מהומות ענק. מבדיקה ראשונית של הצבא עולה כי לא מדובר בפעילות של המשטרה הצבאית, והנסיבות שהובילו להגעתן למעוז החרדי נמצאות בבירור

מהומות ענק בבני ברק - צילום: שמעון ברוך

מהומות בבני ברק - צילום: שמעון ברוך

מהומות בבני ברק - צילום: שמעון ברוך

מהומות בבני ברק - צילום: שמעון ברוך

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר התייחס לאירוע בחריפות:

"אני מגנה בכל תוקף את הקומץ האנרכיסטי והאלים שתקף חיילות, פצע שוטרים והצית אופנוע משטרתי בבני ברק. מדובר במעשים חמורים, עברייניים ובלתי נסלחים - ומי שירים יד על חיילות צה״ל או על שוטרי משטרת ישראל, ישלם על כך מחיר כבד"

עוד הוסיף השר: "יחד עם זאת, חשוב לי להבהיר: אין מדובר בציבור החרדי כולו. רובו המוחלט של הציבור החרדי שומר חוק, מכבד את כוחות הביטחון ואינו שותף לאלימות הזו. אסור לתת לקומץ קיצוני להכתים ציבור שלם"

"אני שולח איחולי החלמה מהירה לשוטר שנפצע, מחזק את החיילות שעמדו באומץ מול ההתקפה, ומגבה באופן מלא את שוטרי משטרת ישראל שפועלים בנחישות להשבת הסדר"

הרמטכ"ל זמיר גינה אף הוא את המהומות: "רואה בחומרה ומגנה בתוקף את תקיפת חיילות צה"ל אשר ביצעו משימה צבאית מוקדם יותר היום בבני ברק"

זמיר הדגיש: "כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב למהומות בבני ברק: "מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות"