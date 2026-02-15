כיכר השבת
אובדן שליטה טוטאלי

12 עצורים בבני ברק: חיילות חולצו מתוך המהומות נגד צווי הגיוס - ניידת הפוכה ואופנוע משטרתי עלה באש | צפו

מהומה מתפתחת ברחוב חגי בבני ברק, לאחר שכוחות משטרה הגיעו למקום במטרה לחלק זימוני התייצבות לצה"ל | עד כה נעצרו 12 מפירי סדר, כשבמשטרה מבהירים כי יפעלו ביד קשה נגד האנרכיה המשתוללת ברחובות | הראשון לציון הגר"י יוסף: "קומץ פורעים המחללים שם שמים, להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה" (חרדים)

53תגובות
חילוץ החיילות
חילוץ החיילות| צילום: צילום: דוד קשת
חילוץ החיילות (צילום: דוד קשת)

רחוב חגי השקט בבני ברק הפך לפני דקות אחדות לשדה קרב של ממש. כניסה שגרתית של ניידות "כחולה" לחלוקת זימונים לצבא, הצית בתוך שניות חבית חומר נפץ מגזרית שמאיימת להבעיר את השכונה כולה.

מדובר ברחוב בו נמצאות מספר ישיבות ליטאיות וחסידיות והגעת המשטרה למקום כד לחלק צוי גיוס היא שגיאה טקטית חמורה במקרה הטוב

עדי ראייה מדווחים על דחיפות קשות וניסיונות לחסום את נתיב הנסיעה של כוחות המשטרה. "השכונה פשוט נסגרה עליהם", סיפר אחד התושבים לכיכר השבת

בשעה זו, רחוב חגי חסום לחלוטין לתנועה והמתח מגיע לשיאו.

לפי דיווח של העיתונאי יקי אדמקר, בצה"ל בודקים בדחיפות את זהותן של חיילות שהגיעו לחלק זימוני גיוס ועוררו מהומות ענק. מבדיקה ראשונית של הצבא עולה כי לא מדובר בפעילות של המשטרה הצבאית, והנסיבות שהובילו להגעתן למעוז החרדי נמצאות בבירור

מהומות ענק בבני ברק
מהומות ענק בבני ברק| צילום: צילום: שמעון ברוך
מהומות ענק בבני ברק (צילום: שמעון ברוך)
מהומות בבני ברק
מהומות בבני ברק| צילום: צילום: שמעון ברוך
מהומות בבני ברק (צילום: שמעון ברוך)
מהומות בבני ברק
מהומות בבני ברק| צילום: צילום: שמעון ברוך
מהומות בבני ברק (צילום: שמעון ברוך)
מהומות בבני ברק
מהומות בבני ברק| צילום: צילום: שמעון ברוך
מהומות בבני ברק (צילום: שמעון ברוך)

השר לביטחון לאומי, התייחס לאירוע בחריפות:

"אני מגנה בכל תוקף את הקומץ האנרכיסטי והאלים שתקף חיילות, פצע שוטרים והצית אופנוע משטרתי ב. מדובר במעשים חמורים, עברייניים ובלתי נסלחים - ומי שירים יד על חיילות צה״ל או על שוטרי משטרת ישראל, ישלם על כך מחיר כבד"

עוד הוסיף השר: "יחד עם זאת, חשוב לי להבהיר: אין מדובר בציבור החרדי כולו. רובו המוחלט של הציבור החרדי שומר חוק, מכבד את כוחות הביטחון ואינו שותף לאלימות הזו. אסור לתת לקומץ קיצוני להכתים ציבור שלם"

"אני שולח איחולי החלמה מהירה לשוטר שנפצע, מחזק את החיילות שעמדו באומץ מול ההתקפה, ומגבה באופן מלא את שוטרי משטרת ישראל שפועלים בנחישות להשבת הסדר"

הרמטכ"ל זמיר גינה אף הוא את המהומות: "רואה בחומרה ומגנה בתוקף את תקיפת חיילות צה"ל אשר ביצעו משימה צבאית מוקדם יותר היום בבני ברק"

זמיר הדגיש: "כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב למהומות בבני ברק: "מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות"

כן (88%)

לא (12%)

38
גפני בחירות הבאות חפש אותנו, לך תמכור לוקשען לגדולי ישראל, את הממשיך לתת יד לממשלה גרועה
ראובן
37
דרעי לא מצביעים שס יותר שתדע,
אורי
עסקני שס ודגל איבדו לגמרי את השליטה על הציבור החרדי, האברכים בני התורה הם המנהיגים של הציבור.
אברך בן תורה מבני ברק
מצביעים להמשך דרך מרן
יצחק
36
דרכיה דרכי נעם. ואם זה לא דרכי נעם, סימן שזו לא תורת אמת
דורון
דרך התורה היא התבדלות מעולמם של פורקי עול תורה, הבעיה המרכזית היא יעדי הגיוס שקובעים לציבור החרדי (בשיתוף עסקנים חרדים בוגדים) ומשלוח צווי הגיוס לבני הישיבות.
אברך בן תורה מבני ברק
אתה יכול להתפלפל עד מחר. התביישתי לראות את הסרטונים האלה. התוצאה של זה - חילול ה' הכי גדול שיכול להיות
יאיר, דתי
על זה נאמר על במותימו תדרוך...כמו על המן
חח

