כיכר השבת
ברוך דיין האמת

אבא של 'בבצ'יק' | אבל בגור, הגאון רבי בן ציון בבצ'יק זצ"ל הלך לעולמו

אבל כבד: במהלך השבת הלך לעולמו הגה"ח הרב בן ציון בבצ'יק זצ"ל, רב חסידי גור בקריית גת ומחבר הספר 'בצר במדבר', והוא בן 72 בפטירתו • בנו מוטי בבצ'יק • קווים ראשונים לדמותו היוקדת (דיין האמת)

הרב בן ציון בבצ'יק ז"ל (צילום: שמואל דריי)

בצער רב וביגון עמוק התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון החסיד רבי בן ציון בבצ'יק זצ"ל, רב חסידי גור בקריית גת ומרבני בית החסידים 'בעל שם טוב' בבני ברק, שהלך לעולמו בגיל 72 לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים בתקופה האחרונה.

המנוח זצ"ל היה דמות מופת של עובד השם, שקוע בתורה וביראה בכל רמ"ח איבריו. נודע בשערים לשם ולתהילה, חיבר את הספר 'בצר במדבר', חיבור תורני מעמיק המעיד על גאונותו ובקיאותו המופלגת. לאורך עשרות שנים הנהיג את הקהילה בקריית גת מתוך ענווה ופשטות, והיה לאוזן קשבת לכל מבקש עצה ותושייה.

בשנים האחרונות נחלש וחלה במחלה קשה, אותה קיבל באהבה ובדומייה, כשגם בימיו הקשים ביותר לא פסק פומיה מגרסה.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות וממשיכים את דרכו המפוארת. בין בניו נמנה האיש החזק בגור מוטי בבצ'יק.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר