הרב בן ציון בבצ'יק ז"ל ( צילום: שמואל דריי )

בצער רב וביגון עמוק התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון החסיד רבי בן ציון בבצ'יק זצ"ל, רב חסידי גור בקריית גת ומרבני בית החסידים 'בעל שם טוב' בבני ברק, שהלך לעולמו בגיל 72 לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים בתקופה האחרונה.