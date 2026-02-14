בצער רב וביגון עמוק התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון החסיד רבי בן ציון בבצ'יק זצ"ל, רב חסידי גור בקריית גת ומרבני בית החסידים 'בעל שם טוב' בבני ברק, שהלך לעולמו בגיל 72 לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים בתקופה האחרונה.
המנוח זצ"ל היה דמות מופת של עובד השם, שקוע בתורה וביראה בכל רמ"ח איבריו. נודע בשערים לשם ולתהילה, חיבר את הספר 'בצר במדבר', חיבור תורני מעמיק המעיד על גאונותו ובקיאותו המופלגת. לאורך עשרות שנים הנהיג את הקהילה בקריית גת מתוך ענווה ופשטות, והיה לאוזן קשבת לכל מבקש עצה ותושייה.
בשנים האחרונות נחלש וחלה במחלה קשה, אותה קיבל באהבה ובדומייה, כשגם בימיו הקשים ביותר לא פסק פומיה מגרסה.
המנוח זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות וממשיכים את דרכו המפוארת. בין בניו נמנה האיש החזק בגור מוטי בבצ'יק.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
0 תגובות