LIVEמסע הלוויתו של המשגיח הגאון הצדיק רבי אביעזר שפירא זצ"ל | צפו

המונים משתתפים בשעה זו בהלוויתו של משגיח "קול תורה" לצעירים הגאון הצדיק רבי אביעזר שפירא זצ"ל | במשך 48 שנות הנהגה והרבצת תורה ומוסר, העמיד אלפי תלמידים ועולם הישיבות איבד את אחד מעמודי התווך | צפו בשידור חי ממסע הלוויה בירושלים (חרדים)

הגאון רבי אביעזר שפירא זצ"ל (צילום: הקרן למורשת הכותל)

המונים משתתפים בשעה זו (רביעי) בהלוויתו של משגיח "קול תורה" לצעירים הגאון הצדיק רבי אביעזר שפירא זצ"ל, שנפטר הבוקר לאחר ייסורים ומכאוב. "כיכר השבת" מעביר את מסע הלוויה בשידור חי.

הגאון רבי אביעזר אשר זליג שפירא זצ"ל היה דמות הוד בירושלים של מעלה, כיהן כמשגיח בישיבת "קול תורה" לצעירים משנת תשל"ח. במשך 48 שנות הנהגה והרבצת תורה ומוסר, העמיד אלפי תלמידים ועולם הישיבות איבד את אחד מעמודי התווך.

המשגיח זצ"ל כיהן גם כאדמו"ר מדרוהוביץ' שהנהיג את בית המדרש ברחוב מלאכי בירושלים.

הלוויה תצא בשעה 11:30 בבוקר מבית המדרש "אור החיים - דרוהוביץ'" ברחוב מלאכי בירושלים ולאחר מכן בשעה 12:30 מישיבת 'קול תורה' בשכונת בית וגן, בדרכה להר המנוחות שם ייטמן.

