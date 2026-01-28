כיכר השבת
דרכו האחרונה

LIVEמסע הלוויה המשטרתית-ממלכתית לרס"ר רני גואילי ז"ל | צפו בשידור חי

מסע ההלוויה המשטרתי ממלכתי של חלל המשטרה, רס״ר רני גואילי ז״ל, החל עם יציאת השיירה ממחנה שורה ברמלה | השיירה כוללת את סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה וניידות מחטיבת סה״ר במחוז הדרומי, שמלווים את ארונו של רני ז״ל דרך כביש 431, מחלף נשרים, כביש 6 וכביש 60 עד להגעת השיירה ליישוב מיתר | צפו בשידור חי (משטרה)

הבוקר (רביעי) נערך טקס במחנה שורה שפתח את ההלוייה המשטרתית-ממלכתית לחלל רס״ר רני גואילי ז״ל שגופתו אותרה השבוע בעזה.

לאחר מכן יצאה ממחנה שורה השיירה המשטרתית המלווה את ארונו של רס״ר רני גואילי ז״ל בדרכה ליישוב מיתר.

מסע ההלוויה המשטרתי ממלכתי של חלל המשטרה, רס״ר רני גואילי ז״ל, החל בשעה 10:30 עם יציאת השיירה ממחנה שורה ברמלה.

השיירה המשטרתית, הכוללת את סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה וניידות מחטיבת סה״ר במחוז הדרומי, מלווה את ארונו של רני ז״ל דרך כביש 431, מחלף נשרים, כביש 6 וכביש 60 עד להגעת השיירה ליישוב מיתר.

טקס ההספדים ייערך בשעה 12:30 במתחם המיועד ביישוב מיתר.

טקס הקבורה יתקיים בשעה 14:30 בבית העלמין בהשתתפות מצומצמת וללא כלי תקשורת.

משטרת ישראל קוראת לציבור לכבד את המעמד, להישמע להנחיות השוטרים ולנהוג בסבלנות בשל העומסים הצפויים.

