דרכו האחרונה LIVE מסע הלוויה המשטרתית-ממלכתית לרס"ר רני גואילי ז"ל | צפו בשידור חי מסע ההלוויה המשטרתי ממלכתי של חלל המשטרה, רס״ר רני גואילי ז״ל, החל עם יציאת השיירה ממחנה שורה ברמלה | השיירה כוללת את סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה וניידות מחטיבת סה״ר במחוז הדרומי, שמלווים את ארונו של רני ז״ל דרך כביש 431, מחלף נשרים, כביש 6 וכביש 60 עד להגעת השיירה ליישוב מיתר | צפו בשידור חי (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 10:43