הבוקר (רביעי) נערך טקס במחנה שורה שפתח את ההלוויה המשטרתית-ממלכתית לחלל המשטרה רס"ר רני גואילי ז"ל שגופתו אותרה השבוע בעזה. לאחר מכן יצאה ממחנה שורה השיירה המשטרתית המלווה את ארונו של רס"ר רני גואילי ז"ל בדרכה ליישוב מיתר. "כיכר השבת" מעביר את מסע הלוויה בשידור חי.

טליק גואילי, אמו של רני הייתה הראשונה להספיד ואמרה: ״אני טליק גואילי, אמא גאה של רן, שוטר יס״מ, הראשון לצאת הראשון האחרון לחזור. האחרון שחזר. תודה לכולם על התמיכה החיבוק והליווי בתקופה המטלטלת הזו. רני, אני מדמיינת אותך שם למעלה על הטריבונה עם כל גיבורי המלכות, עם כל הגיבורים שחירפו את נפשם".

"אני מדמיינת אותך", אמרה האם: "מכנס את כולם ואומר להם - אתם חייבים לבוא לשמוע את ההספדים שלי, יהיה מגניב. אני מדמיינת את כולכם על הטריבונה - כולם גיבורי מלחמת התקומה. קצת אחרי שנחטפת הזמינו את כל משפחות החטופים לפגישה ברעננה, יום גשום, אני ואבא יוצאים מהבית, כביש 6 ופתאום הגשם פוסק, ומופיעה קשת ענקית עצומה ומלאה. אנחנו נוסעים אליה ממש לתוך הקשת, מביטים בה בדממה והיא מלווה אותנו עד שלרגע אחד נכנסנו לתוכה ואז היא נעלמה. ואני ידעתי, שזה סימן ממך. רק רציתי להגיד לך ילד אהוב שלי שהתקווה שאולי תחזור אלינו על שתי רגליים ואולי אפילו אחת היא זו שנתנה לנו את הכוח לעבור את התקופה הארוכה הזו בלעדיך".

האם הוסיפה וספדה: "אני מדמיינת אותך עכשיו אומר ״די אמא מביכה עם הגאה גאה״. מאותו יום ארור, בכל פעם שמבצבת דמעה אני נזכרת בך לוחש לי ״אמא שלי הגאה״. בכל התקופה הזו סיפרנו עליך בלי סוף, נדמה שהפכת לילד של כולם. הם מכירים אותך בכלהעולם רני, במהלך השנתיים האלה שמעתי הספדים רבים על גיבורי מלחמת התקומה, וכל הספד הזכיר לי אותך. אותו ערכים ורוח, כאילו העתיקו אותך אחד לאחד, גולנצ׳יק ושוטר גאה שאוהב את המדינה. מיד אחרי היום הארור שנחטפת נזכרתי שחזרת יום אחד מהעבודה וסיפרתי לי שירקו עליך ואמרת ״מה הם לא מבינים? שאני זה הם ואנחנו באותו צד? שאני שוטר ואני בעבודה?״ זה משפט שמהדהד בי והבנתי שזו המשימה שלי - להוכיח שאנחנו עם אחד חזק, שנמצא כאן כדי להישאר, שכולנו באותו צד. אז רני אוהב שלי אני מבטיחה לך שהרבה בזכותך נזכרנו עם ישראל שלמרות המחלוקות אנחנו עם אחד גדול וחזק. רני, כמות החיבוקים והאהבה מכל הצדדים היא בלתי נגמרת".

"רני", אמרה האם: "יצאת להגן על כולם והם כולם ראויים להקרבה שלך. 700 חיילים חיפשו אותך, מצאו אותך, החזירו אותך. אין על עם כזה בעולם. עין במר בוכה ולב שמח. רן תדאג שפ מלמעלה לאחד את כולם, כי אני פה למטה קצת דואגת. תבקש מהורים המלכות לחזק את החיילים והשוטרים שלנו כי אנחנו עדיין במשימה לחסל את האויבים - חמאס, גיהאד, טרוריסטים מזוהמים ניסים להפחיד אותנו ולהבהיל את עם ישראל - תראו מה נשאר מכם, חכו תראו מה יישאר מכם. תדעו לכם נמושות שרני וגיבורי המלכות נותנים לנו את הכוח להעלים אתכם מהעולם. גיבורי המלכות שלנו מחכים לכם גם למעלה".

"רני", אמרה האם לסיום "אתה כל כך איתי, כל יום ודקה, אני טליק גואילי, אמא גאה גאה. ותודה לכם שאתם פה, לראות אותכם בכל צומת עם הדגלים לאורך כל הדרך זה כזה מרגש ומחזק. אין לכם מושג. אני לא יודעת איך היינו עוברים את כל השנתיים וארבעה החודשים בלעדיכם, תודה.״

איציק גואילי, אביו של רני ספד: ״רני, אני לא כתבתי כלום כי אני תמיד מדבר מהלב עם מה שאני מרגיש באותו רגע. לראות פה את כולם עומדים מולך, מה שאתה עשית והצלת ואיחדת, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. ואני רוצה להגיד שכל יום אנחנו מוצאים עליך משהו חדש. גם לפני כמה שעות שקיבלנו אותך בשורה ופתחנו את הארון ונגענו בך, אתה אחרי שנתיים וחצי שלם לגמרי, נישקנו אותך, ולמי שלא יודע, רני היה הגופה ה-250 בחפירות".

"250 בגימטריה זה רן", אמר האב בהתרגשות: "זה עוד אחד מהדברים שקיבלנו ממך, זה כאילו אתה מסדר לנו מלמעלה את הכל. אפילו בית העלמין, החלקה הצבאית סיימו לשפץ אותה לפני כמה ימים. את הסיפור שלך כל עם ישראל וכל העולם יודע, כולם מחבקים אותך, אתה הילד של כולם. אני ככ גאה להיות אבא שלך. אתה חסר לי כל שניה, וכל דקה, אוהב אותך, אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, תודה רבה לכולם על הכבוד שאתם נותנים לו, זה כבוד בשבילו ולא בשבילנו - תודה״.

עומרי גואילי, אחיו של רני אמר: ״אני מסתכל ורואה פה את כולם ומרגיש את כולם ומי כמוני מכיר את רני הגיבור שלנו, פשוט גאה, גאה להיות האח הגדול שלך. היום אני יכול להגיד שהחיים שלנו יכולים להמשיך, היום אפשר להגיד שסוף סוף עברנו את היום שנקרא 07.10.23".

"רני", צמרר אחיו ואמר: "אני אשתמש בכינוי שהוא הכינוי היחיד שהוא רק שלי, רני אחי הקטן, כן - אחי הקטן אבל כמו שכולם יודעים הוא הגדול. אני כל כך גאה להיות זה שגדל איתך, גידל אותך, גדל ממך, היה לנו חברות ואהבה שהייתה מעבר לכל דבר ועוצמות מטורפות היינו אוהבים לעשות את כל הדברים הייחודיים שלנו שיש גם דברים שילכו איתנו עד הסוף. אני נזכר בשיחה האחרונה שהייתה לי איתך ביום הארור הזה ב10:45 שאני אומר לך - הנה, אתה רואה שכל המדינה בוערת ואתה במחלה בבית, ואתה עונה לי ״עמרי, אני באמצע היתקלות זה דחוף?״ ככה בקור רוח. ואני מתחיל להלחץ ולא מבין מה קורה פה ואחרי שניה הוא אומר לי שידבר איתי אחר כך בשיחה השניה הוא אומר לי שהוא צריך לסיים את מה שהוא עושה וידבר איתי אחר כך".

"עד היום", אמר האח: "אני מחכה לשיחה הזאת. אבל היום סגרתי את המעגל, היום אח שלי הגיבור הגיע הביתה. אני רוצה שתבינו שהיום הגאווה היא אמנם משפחתית אבל היא גאווה של כל העם. אני מאחל לעם הנפלא שלנו שכולם יהיו רני. אני רוצה להגיד תודה לכולם. מהממשלה עד אזרחים והמדינה, מטה החטופים, משפחות החללים, משטרת ישראל, המשפחה שלנו, הצבא האדיר והעצום עם העוצמות בלתי נגמרות. להחזיר את אח שלי הביתה -אין תמונת ניצחון יותר גדולה מזאת".

אחיו הוסיף וספד: "להגיד תודה למשפחה, לאשתי הלביאה, להורים שלי, לאמא שלי שהפכה להיות לביאת אלפא, לאבא שלי וסבא וסבתא וכל המשפחה. אני אומר לך רני ומתחייב שאתה יכול להיות למעלה בשקט, אני אשלים לך פה את המשימה של לשמור על המשפחה - אני אקח את זה על עצמי. ואסיים במשפט ששמעתי בדרך הביתה אחרי שהודיעו לי שאתה חוזר - נכון הכאב שלנו ענק ועצום, אבל הגאווה שיש לנו בך חזקה יותר מהכאב״.

שירה גואילי, אחותו של רני ספדה: ״היי רני, חיים שלי, החבר הכי טוב שלי - אני פשוט לא מאמינה שאתה כאן. כשאמא נכנסה אליי לחדר יומיים אחרי השביעי ואמרה שייקח זמן עד שתחזור לא תיארתי לעצמי שזה ייקח 843 ימים שבהם הכאב פחד והדאגה יהיו חלק בלתי נפרד מהיום יום שלנו. אתה יודע שביום שיצאת הרגשתי שמשהו רע הולך לקרות? שישבת עלך הכיסא בחדר של עומרי ואמרת לאמא - רואה שאני יכול להזיז את היד? אמרתי לעצמי בראש, תרימי את העיניים כי זו תהיה הפעם האחרונה שתראי אותו. לקחת את הרכב של אבא ונסעת אני עמדתי מהצד ולא עשיתי כלום".

"רני", אמרה האחות: "אין יום שלא עוברת לי בראש המחשבה מה היה קורה אם הייתי נלחמת איתך להישאר ביית, מה היה קורה אם הייתי יוצאת בתור מבלה לנובה? או לוקחת את המפתח לרכב ועושה אותי מגן אנושי שלא נותן לך לצד מהדלת. היער הוא לא אותו יער, בקניון אין יותר בגדים יפים ושניצל לא טעים לי כמו פעם. הדברים שהם שלנו".

עוד ספדה האחות: "אתה זוכר רני? היציאות לפורום והחפלות ביום חמישי, והכי הכי חשוב- אני ואתה. הצחוקים שלנו, הריבים, הם נגמרו ונשארו לי רק זכרונות וכל זיכרון הוא כמו חץ בלב. כל אופנוע שעובר לידי מחזיר אותי שנתיים אחורה, מי יקרא לי שוש? מי ישמור עליי שלא יקרה לי כלום? בשנתיים האלו איבדתי אותך ואז את עצמי, כשעמדתי פה בטקס ההספדים הקודם הבטחתי לך שאני בוחרת בחיים, אני נשבעת לך שגם אם היה למי קשה עשיתי את זה ואני בחרתי בחיים ואני מבטיחה לך שאהיה שמחה בחיים ותמיד תהיה לצידי, כל פעם שהתחברתי לעצמי ככה הגעת אליי, בחלומות. תמיד ידעתי כשאני אהיה בטוב אתה תהיה שם איתי. כשטיילתי במזרח עשיתי את זה על אופנוע כדי להבין מה ריגש אותך בכלי המסוכן הזה. הרגשתי על האופנוע שהראית לי את הדרך".

"הובלת אותי בכל בחירה בחיי", אמרה האחות: "ואתה עדיין מוביל אותי מלעמלה, אני אתה יודע שבחודש האחרון טסתי לאמריקה עם מטרה אחת להחזיר אותך הביתה. רני הגעתי למקומות שבחלומות שלי לא האמנתי שאגיע, שיגעתי אנשים, דיברתי עליך בכל הזדמנות באמת עשיתי הכל. דיברתי באום ובקונגרס ובבית הלבן והכל באנגלית, אתה גאה בי? באמץ עשיתי הכל כדי שתחזור, זו באמת הייתה המשאלה שלי. ועכשיו, אחרי שהמאבק להחזרת הושלם תרשה לי להוריד את המדים והטייל, אחות של חטוף, תן לי פשוט לחזור להיות האחות של רני. אתה זוכר מה החלום שנשאר לנו להגשים? לטיול הזה כבר היינו סגורים, אישור מהמפקדים ורצון אחד לעשות את זה יחד עם אחותך הקטנה. את דרום אמריקה אני אעשה כשאתה איתי בלב, בזמן שתגיד לי. אני אוהבת אותך האח הגדול האהוב שלי, מבקשת שלנצח תופיע לי בחלומות. שתעזור לי שקשה לי, אל תשכח לדאוג לכתם למעלה, ואני מטפלת בלונה פה איתי. אני אוהבת אותך והכל בסדר אני לא דואגת״.