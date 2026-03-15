העיתונאי המוכר משה נוסבאום נפצע היום (ראשון) באורח בינוני בעת חציית כביש בהרצליה, בין היתר נבדק אם הוא נפגע מרכב - והנהג הפוגע נמלט. נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש.

מוקדם יותר היום חצו נוסבאום ואשתו כביש במעבר חצייה בהרצליה. במהלך החצייה נוסבאום נפל במפתיע על הכביש - ונפצע באורח בינוני. אשתו דיווחה על האירוע, וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. לאחר סדרת בדיקות, נמסר מבית החולים כי הוא נמצא בהכרה מלאה, מצבו יציב והוא נמצא בתהליכי התאוששות.

המשטרה פתחה בחקירה הרבה זמן לאחר האירוע. עוד הוסיפו כי הדיווח הגיע למשטרה רק בדיעבד, במהלך שעות הערב. במשטרה טוענים שייתכן שרכב שחלף במקום פגע בו לאחר שנפל ועזב את המקום. בשלב זה אין ודאות כי מדובר בתאונת דרכים.

מחדשות 12 נמסר: "חברנו עיתונאי חדשות 12, משה נוסבאום, נפצע היום בתאונת דרכים באורח בינוני. הוא מאושפז כעת בבית החולים ואנו מאחלים לו החלמה מהירה ובריאות שלמה כדי שישוב אלינו לכל החברים שאוהבים אותו ומחכים לו בחברת החדשות".

על פי דיווח של רן בוקר, בקבוצה הפנימית של החדשות כתב נוסבאום בהומור: "תודה לכולם על ההתעניינות, אני מתאושש, וגם הפעם יש סיכוי טוב שאחייה".