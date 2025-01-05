עיתונאי חדשות 12 משה נוסבאום נפצע באורח בינוני לאחר שמעד בכביש ונפגע על פי החשד מרכב חולף במעבר חצייה בהרצליה | נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות בגופו, ובני משפחתו מסרו שמצב רוחו טוב | לפני ארבע שנים אובחן נוסבאום כחולה בניוון שרירים (ALS) (בארץ, עיתונות)
כתב המשטרה הוותיק משה נוסבאום שנעדר מהשידורים בחדשות 12 בשנה האחרונה, זאת בשל הפגיעה בדיבורו מאז שאובחן עם ALS, ישוב בקרוב לשידור באמצעות טכנולוגיה ודמות ממחושבת שנוצרה ב-AI | נוסבאום אמר "אני באולפן פעם ראשונה אחרי יותר משנה, זה עושה לי קצת מוזר ובעיקר צובט בלב" (עיתונות, דיגיטל)