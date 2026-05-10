הרכב הבוער. צפו

גבר כבן 50 נהרג היום (ראשון) בשעת צהרים, בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4711 סמוך לעיר החרדית אלעד, בין כלי הרכב שבו נסע ובין משאית שחלפה לצידו בכביש. שני פצועים נוספים פונו במצב בינוני וקל.

התאונה הייתה במעורבות שלושה כלי רכב, ובהם משאית ורכב חשמלי. הרכב החשמלי החל לבעור כתוצאה מהתאונה, ובעקבות כך התפתחה אף שריפת קוצים בשטח הפתוח. כוננים ופרמדיקים של גופי החירום וההצלה הגיעו לזירה והחלו להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים, במקביל לניסיונות החייאה בפצוע האנוש - שלמרבה הצער בחלוף זמן קצר נקבע מותו. "כשהגענו למקום ראינו זירה קשה", תיארו חובש רפואת חירום במד"א מוטי פרקש ופראמדיק מד"א מתן ירום: "רכב בוער לאחר תאונת דרכים עם משאית. לצד הרכב שכב פצוע כבן 50 מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות כשבסופן נאלצנו לקבוע את מותו. בנוסף הענקנו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו לבית החולים 2 פצועים נוספים במצב בינוני וקל".

במקביל, לוחמי האש הוזנקו לזירה. וחמי האש החלו מיד בפעולות כיבוי של הרכב החשמלי, תוך שימוש באמצעים ייעודיים לטיפול בסוללות ליתיום, ובמקביל בלמו את התפשטות האש בשדה הקוצים.

ישי סיני, מוטי שמעוני, וצבי עזר חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב ומשאית. למרבה הצער נקבע מותו בזירה של נהג אחד הרכבים עקב אופי הפציעות הקשות והכוויות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לנהגת הרכב הנוסף ולנהג המשאית שנפצעו קל".

רב רשף תמיר כהן מפקד האירוע סיכם את הפעילות: "הגענו לזירה קשה מאוד עם מעורבות של משאית ורכב פרטי חשמלי שהחל לבעור בעוצמה רבה. האתגר המרכזי היה בלימת הבעירה של הרכב החשמלי, שאיים להצית את כל השטח הפתוח סביבנו. לוחמי האש פעלו בנחישות ובמקצועיות בתנאי שטח מורכבים כדי למנוע התפשטות".

חובשי הצלה יהודה פוריס ויחיאל גולדהבר סיפרו: "הגענו לזירה קשה מאוד בה מצאנו שלושה נפגעים עם חבלות בגופם במצבי פציעה שונים, לאחר שהיו מעורבים בתאונת דרכים בין משאית לרכבים פרטיים, אשר אחד מהם עלה באש כתוצאה מהתאונה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בדיקות רפואיות בגבר כבן 50, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, אך למרבה הצער, בשל אופי הבדיקות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, לשני נפגעים, גבר כבן 25 עם חבלות בגפיים במצב בינוני, ואשה כבת 40 עם חבלות בגופה במצב קל, והם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".