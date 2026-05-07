מפתיע: החרדי לא ציפה לשמוע את המשפט הזה מהאפרו-אמריקני

חרדי תושב ברוקלין, אברהם שר, עבר מפגש יוצא דופן בבוקר יום ל"ג בעומר בשכונת איסט פלטבוש, במהלכו נחשף זיכרון היסטורי של תושב מקומי אפרו אמריקני שאינו יהודי מהרבי מליובאוויטש זצ"ל.

האירוע החל כאשר עובר אורח אפרו-אמריקני פנה אל שר בשפת היידיש, ובהמשך השיחה התברר כי מקור ידיעת השפה והקשר לקהילה היהודית נעוץ במפגש אישי של האיש עם הרבי לפני עשרות שנים.

על פי עדותו של האיש, האירוע התרחש בילדותו בעת שהתגורר בשדרת אמפייר בברוקלין. במהלך יריד רחוב שהתקיים בשכונה, הבחין ברכבו של הרבי עובר במקום. לדבריו, הרבי הורה לעצור את הרכב, סימן לו לגשת אל החלון, העניק לו שטר של דולר ובירך אותו בברכת "זיי געזונט" (תהיה בריא). עובר האורח ציין כי למרות שבאותם ימים השתמש בכסף לקניית דברי מתיקה, הזיכרון של המעמד והחיוך של הרבי נותרו חקוקים בזיכרונו עד היום.

ניתוח הפרטים שמסר האיש, הכוללים את המיקום המדויק בשדרת אמפייר ואת אופי האירוע, העלה כי מדובר ככל הנראה באחת מתהלוכות ל"ג בעומר המסורתיות שנערכו בשכונה. זוהי אחת ההזדמנויות הבודדות שבהן מסלול הנסיעה של הרבי עבר בנתיב זה, מה שמחזק את האותנטיות של הזיכרון ואת הקשר הישיר לתאריך בו התקיימה השיחה הנוכחית.

המפגש הנוכחי הציף מחדש את נושא יחסי השכנות בברוקלין ואת השפעתו של הרבי על המעגלים הרחבים של תושבי האזור. בחב״ד מציינים כי הסיפור ממחיש את הגישה שקידם הרבי לאורך השנים – הפצת מעשים של טוב וחסד לכל אדם ללא הבחנה, גישה שיושמה הלכה למעשה גם במחוות קטנות ויומיומיות שהפכו לאירועים משמעותיים עבור המקבלים אותן.