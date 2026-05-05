אלפים נטלו חלק אמש בהדלקה המרכזית של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר ברחבה שמול מוסדות "שמע שלמה" שבנשיאותו בשכונת בית וגן בירושלים.
בעקבות המצב הביטחוני, ההדלקה המרכזית בה נוטלים חלק אלפים במירון הועתקה לירושלים, בתחילה ערך הראש"ל את סיום האידרא ולאחמ"כ העלה את האבוקה בשירה וזמרה יחד עם אלפי בני תורה.
במעמד נטלו חלק גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגר"ד יוסף, הגה"צ רבי יצחק כהן רבה של שכונת שמואל הנביא, הגר"ד עטייה בנו של הגר"ע עטייה ר"י פורת יוסף, גאב"ד 'כתר תורה' הגר"ש זעפראני, הדיין הגר"י זר, הגרב"צ אזרחי ר"י עטרת ישראל, וראש מוסדות שמע שלמה אב"ד רחובות הגר"א עמאר, ח"כ מאיר פרוש ועוד.
הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף פצחו בריקוד של שמחה לכבודו של רשב"י. בסיום עברו ילדי החלאקה לברכה.
