כיכר השבת
אש דת בבית וגן

במקום מירון; הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף בריקוד סוער בהדלקה בירושלים

אלפי בני תורה נטלו חלק אמש בהדלקה המרכזית של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, שנערכה ברחבת מוסדות "שמע שלמה" בירושלים עקב המצב הביטחוני | בשיאו של המעמד נרשם ריקוד משותף ומרגש של הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף | גלריה מרהיבה מהמעמד, מהדלקת האבוקה ועד לטקסי ה'חלאקה' המרגשים (חרדים)

אלפים נטלו חלק אמש בהדלקה המרכזית של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר ברחבה שמול מוסדות "שמע שלמה" שבנשיאותו בשכונת בית וגן בירושלים.

בעקבות המצב הביטחוני, ההדלקה המרכזית בה נוטלים חלק אלפים במירון הועתקה לירושלים, בתחילה ערך הראש"ל את סיום האידרא ולאחמ"כ העלה את האבוקה בשירה וזמרה יחד עם אלפי בני תורה.

במעמד נטלו חלק גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגר"ד יוסף, הגה"צ רבי יצחק כהן רבה של שכונת שמואל הנביא, הגר"ד עטייה בנו של הגר"ע עטייה ר"י פורת יוסף, גאב"ד 'כתר תורה' הגר"ש זעפראני, הדיין הגר"י זר, הגרב"צ אזרחי ר"י עטרת ישראל, וראש מוסדות שמע שלמה אב"ד רחובות הגר"א עמאר, ח"כ מאיר פרוש  ועוד.

הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף פצחו בריקוד של שמחה לכבודו של רשב"י. בסיום עברו ילדי החלאקה לברכה. 

מעמד ההדלקה אצל הגרש"מ עמאר (צילום: אריה טייב)
ל"ג בעומרהרב דוד יוסףהרב שלמה משה עמארהדלקה

יאה ונאה לכבוד רשב"י בהעלות שלהבת אש ע"י מרן הראשון לציון שליט"א אשר מלבד גדלותו בפשט ענק הוא בתורת הרז בענוותנותו חן, אכן אור העולם, כלשון הגר"ע יוסף זצ"ל.
יוסף חיים אוהב ציון

