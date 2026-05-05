לכבוד התנא האלוקי: אלפים בדביקות במעמד ההדלקה של הגר"ר אלבז

שאגות "לכבוד התנא האלוקי" הרעידו אמש (שלישי) את היכל ישיבת "אור החיים" בירושלים, כאשר אלפי מאמינים נדחקו במעמד ההדלקה המסורתי של ל"ג בעומר. תחת הנהגתו של ראש הישיבה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, הפכה ההילולה השנתית למפגן אדיר של אמונה ודביקות.

רגע לפני שהאש עלתה בלהבה, השתרר במעמד שקט מצמרר שהתחלף במהירות בריקודים סוערים. אלפי תלמידים, אברכים ומוקירי תורה ליוו את ראש הישיבה במעמד ההדלקה המרכזי, כשהאווירה רוויה ברגש ובהתעלות.

"ממשיך דרכו של מרן זצ"ע"

המעמד בישיבת אור החיים הפך לאחד ממוקדי העלייה המרכזיים בבירה בליל ל"ג בעומר. כידוע, הגר"ר אלבז זוכה להערכה רבה בעולם התורה, כפי שהתבטא בעבר הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף במעמד סיום הש"ס בישיבה: "בהנהגה, מרן ראש הישיבה הגר"ר אלבז הוא ממשיך דרכו של אבי מורי זי"ע".

הראש"ל הוסיף אז: "אני לא מתבייש לומר את הדברים בפניו, יש כאלו שאומרים שאולי אם משבחים אדם יותר מתמיד תזוח עליו דעתו, אבל הרב אלבז קיבל כבר את כל השבחים בעולם והוא נשאר עדיין בענווה ונשאר בצדיקות". דברי הערכה אלו משקפים את מעמדו הרם של ראש הישיבה בעולם התורה.

דביקות והתעלות בלב הבירה

האווירה בישיבה הייתה רוויה ברגש, כאשר הגר"ר אלבז עורר את הציבור בדברי כיבושין על מעלת הצדיק ועל כוחה של התפילה ביום הקדוש. התיעוד המיוחד מציג את רגעי השיא: החל מההכנות המתוחות, דרך הניגונים המעוררים ועד לרגע שבו הצית ראש הישיבה את המשואות לקול שירת האלפים.

הנוכחים העידו על "רוממות רוח מיוחדת" ועל תחושת קירבה בלתי רגילה לדמותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. המעמד בישיבת אור החיים הצטרף לשורת ההדלקות המרכזיות שנערכו ברחבי הארץ, כאשר עשרות אלפי חוגגים פקדו את מוקדי ההדלקות בירושלים ובבית שמש.