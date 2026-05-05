אבל כבד בישיבת "כסא רחמים", בשעות האחרונות הסתלק לבית עולמו הגאון רבי רחמים אליהו מאזוז זצ"ל, "הגאון הפוסק", מראשי הישיבה ונשיא מכון 'הרב מצליח', והוא בן 78 בהסתלקותו • אחיו, ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, העיד עליו: "רבי רחמים – פוסק" • קווים ראשונים לדמותו הפלאית של מי שהיה הראשון לעלות מתוניס והעמיד תלמידים וחיבורים לרוב (דיין האמת)

רבי רחמים אליהו מאזוז זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

עולם התורה הספרדי ובפרט מוסדות "כסא רחמים" התעטפו בשעות האחרונות (שלישי) באבל כבד עם קבלת הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון רבי רחמים אליהו מאזוז זצ"ל, מראשי הישיבה ומי שכונה בפי כל "הגאון הפוסק".

המנוח, שהזדכך בייסורים בתקופה האחרונה, השיב את נשמתו ליוצרה בעיצומו של יום ל"ג בעומר, כשהוא בן 78 בפטירתו.

הגר"ר מאזוז זצ"ל נולד בתוניס בי"ז בכסלו תש"ח לאביו הגדול, הגאון רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד, בעל ה'איש מצליח'. כבר משחר נעוריו ניכר בכשרונותיו הכבירים ובהתמדתו העצומה. אחיו, יבדלחט"א מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, העיד לא פעם כי אביהם היה מפנה אליו שאלות סבוכות בהלכה לעיון, בשל בקיאותו המדהימה בספרי האחרונים והשו"ת. "רבי רחמים – פוסק", קבע עליו אביו עוד בצעירותו.

סיפור עלייתו לארץ הקודש שזור במסורת משפחתית מופלאה. לאחר רצח אביו הי"ד, היה רבי רחמים הראשון מבין האחים שיצא את תונס בדרך לישראל. היה זה בעקבות חלום שראתה אמו הרבנית ע"ה, בו הופיע בעלה המנוח ואמר לה כי בנם רחמים יצא ראשון והוא יהיה עמו. הגר"מ מאזוז הליץ על כך רבות בגימטריה הידועה: "כי מלאכיו יצוה לך" – בגימטריה "רחמים". לאחר תלאות במחנה עולים בצרפת והפלגה ממושכת, זכה להקים את ביתו על אדני התורה בארץ ישראל כשנישא לרעייתו הרבנית מרת תמר תחי'.

רבי רחמים זצ"ל עמד בראשות מכון 'הרב מצליח' והיה הרוח החיה מאחורי הוצאת ספרי אביו ורבותיו. הוא נודע בציבור הרחב בעיקר בזכות הגהותיו המפורסמות 'איש מצליח' על המשנה ברורה, שהפכו לנכס צאן ברזל בעולם ההלכה הספרדי. בשנת תשע"ט, לרגל יובל לנישואיו, הוציאו בני משפחתו את ספר השו"ת שלו 'כסא אליהו', המאגד את פסקיו המזהירים על ד' חלקי השולחן ערוך.

בשלהי חודש חשוון האחרון חלה הדרדרות במצבו הבריאותי. בהתייעצות עם אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז וחתנו הגר"א בנימין מאדאר, נוספו לו השמות 'חיים' ו'שלום' כסגולה לרפואה, אך נגזרה הגזירה ובעיצומו של יום הילולא קדישא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, עלתה נשמתו השמיימה.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים ונכדים הממשיכים את דרכו בתורה וביראת שמים, ביניהם תלמידי חכמים מופלגים ומרביצי תורה.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ברוך דיין האמתרבי רחמים אליהו מאזוז

1
כתבתם "יבדלחט"א מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז", יש לתקן
יצחק

