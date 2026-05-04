ברוך דיין האמת: בצער רב התקבלה הבשורה על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית הצדקנית מרת אהובה ליבא אברמוביץ ע"ה, שהלכה לעולמה והיא בת 84 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח רבי שלמה יהודה לייב אדלר ז"ל, שהיה מחשובי חסידי גור ושימש בתפקיד רב האחריות כיו"ר אגודת השוחטים בתל אביב. בבית גדול זה ספגה את ערכי התורה והחסד שליוו אותה לאורך כל חייה. בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הגה"ח רבי צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל, בנו של הרב יהודה מאיר אברמוביץ ז"ל, יו"ר 'הוועד הפועל של אגודת ישראל העולמית.

קשר חייה עם עיר התורה שבצפון החל בשנת תשל"ו, אז נשלח בעלה הגדול, על ידי האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זיע"א, להקים ולהנהיג את הקריה החסידית בחצור הגלילית. הרבנית ע"ה עמדה לימינו במסירות עילאית, עזבה את מרכז הארץ המוכר ונטעה את ביתה בצפון המרוחק כדי לאפשר לו להתמסר להנהגת הקהילה במשך 32 שנה.

בזכות השקט והתמיכה שהעניקה לו, זכה בעלה זצ"ל לחבר סדרת ספרי שו"ת וביאורים על התורה, ובעיקר להתמסר למשימה הכבירה של עריכת וסידור שבעת כרכי ספרי ה'אמרי אמת' מגור לדפוס.

בקהילה בחצור נזכרים היום בערגה בבעלה הרב זצ"ל, שנפטר בפתאומיות מדום לב בשנת תשס"ח בגיל 68. המנוחה המשיכה להוות עמוד תווך למשפחתה ולקהילה כולה, כשהיא זוכה לראות את בנה, שיבלחט"א הרה"ג רבי גבריאל אברמוביץ, ממשיך את שושלת ההנהגה כרבם של חסידי גור במקום.

מסע ההלוויה ייצא היום (שני) בשעה 13:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים, אל עבר הר המנוחות, שם תיטמן לצד בעלה הגדול.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.