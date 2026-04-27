הרב נחום ישראל עבר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

מקולוביה הרחוקה מגיע הבשורה הקשה והמזעזעת על דבר פטירתו הטרגית של הרב נחום ישראל אבער ז"ל, מחשובי חסידי בעלזא בבורו פארק, והוא בן 51 בלבד בפטירתו.

המנוח, דמות מוכרת ואהובה בקהילת בעלזא בניו יורק, יצא לפני מספר ימים לטיול במדינה הדרום אמריקנית. הקשר עמו נותק לפני זמן מה, ומשפחתו המודאגת פנתה לעסקנים ולרשויות בבקשת עזרה לאחר שהוכרז כנעדר. לאחר חיפושים קדחתניים, אותרה גופתו באזור מבודד, כשעליה סימני אלימות קשים. לפי הדיווחים הראשוניים המגיעים מקולומביה, הרב אבער ז"ל נפל קורבן למארב של כנופיית שודדים מקומית. השודדים, שככל הנראה ביקשו לגזול את רכושו, לא הסתפקו בכך והרגו אותו באופן טרגי ואכזרי בטרם נמלטו מהזירה.

המודעות לאיתורו של הרב נחום ישראל עבר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב נחום ישראל ז"ל הוא בנו של הרה"ח רבי מנחם מנדל עבר ז"ל מחשובי החסידים בקנדה שנפטר בשנת תשפ"א. מכריו בבורו פארק מספרים על אדם בעל חסד, קבוע עיתים לתורה וחסיד נאמן בכל רמ"ח איבריו, שהיה קשור בלב ונפש לאדמו"ר מבעלזא.

מרגע קבלת הבשורה הקשה, נכנסו לתמונה עסקני הקהילה היהודית בקולומביה יחד עם ארגוני סיוע בינלאומיים מארה"ב. המטרה המרכזית כעת היא להבטיח את כבוד המת, למנוע את נתיחת הגופה על ידי השלטונות המקומיים, דבר המנוגד להלכה ולהביא לשחרורה המהיר לצורך המשך מסע ההלוויה.

הרשויות בקולומביה פתחו בחקירת נסיבות הרצח, ובקהילה היהודית עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות, תוך ניסיון להפעיל לחץ דיפלומטי לזרז את ההליכים הבירוקרטיים.

בבורו פארק קיבלו את הבשורה בהלם מוחלט. "היה לו לב זהב, תמיד חיוך על הפנים. קשה לעכל שטיול הסתיים בטרגדיה נוראית כל כך בארץ זרה", סיפר אחד מידידיו בכאב.

אנו נמשיך לעקוב ולדווח על מועד ההלוויה ועל כל עדכון נוסף בפרשה הכואבת.