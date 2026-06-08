אבל כבד ירד על עולם התורה הליטאית והיכלי הישיבות: מבית החולים 'הדסה הר הצופים' בירושלים מגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו של הגאון רבי דב אהרן זלזניק זצ"ל, מראשי ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות עשרות בשנים ומגדולי מרביצי התורה והיראה המופלגים בדורנו, והוא בן 81 בפטירתו.

בשנים האחרונות נחלש הרב, ואושפז במצב קשה בבית החולים. באחרונה הועבר לשיקום במרכז הרפואי 'הרצוג', אך בימים האחרונים שוב חלה הידרדרות חמורה במצבו, וסביב מיטתו זעקו בני המשפחה ותלמידיו את פסוקי הייחוד, עד שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה למגינת לבם של אלפי תלמידיו.

הגאון רבי דב אהרן זלזניק זצ"ל נולד בירושלים של מעלה בט' באלול תש"ד, לאביו הגדול הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל, ראש ישיבת 'עץ חיים' וחבר מועצת גדולי התורה (שנפטר בכ"א באלול תש"ע). אמו הייתה מרת איטה באשה ע"ה, בתו של הגאון רבי ישראל שלום לוריא זצ"ל מירושלים.

בבית הוריו הגדולים גדל והתחנך לאהבת תורה ועמלה של תורה, כפי שהעיד ר' דב אהרן בעצמו לימים, בהקדמה לספרו 'בדי אהרן': "מנעוריי גדלני באהבת תורה ועמלה ושמרני מפגעי הזמן, ודמות דיוקנו עומדת לפני ביראתו הקודמת לחכמתו".

בילדותו למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' ובישיבת 'עץ חיים'. לאחר מכן עלה לישיבת בריסק, שם קנה את תורתו מראש הישיבה הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל והיה לדבוק בשיטת הלימוד הבריסקאית.

בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו, תבדל לחיים ארוכים, המחנכת מרת יפה שתחי', מנהלת סמינר 'מורשת בית יעקב' בירושלים, בתו של הרב יששכר בנדיקט ז"ל, שהיה מראשוני מתיישבי בני ברק. יחד הקימו את ביתם על אדני התורה והיראה הצרופה – תחילה בבני ברק ולאחר מכן בירושלים.

במשך עשרות שנים כיהן כאחד מראשי ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות, לצד יבדלח"ט ראש הישיבה הגרא"י קוק. בישיבה הרביץ תורה והעמיד תלמידים רבים מספור, שהיו כרוכים אחריו באהבה עצומה, והיו שותים בצמא את אור תורתו שהאיר לרבים בכל חלקי הש"ס.

רבי דב אהרן היה מונח בעומק מדהים בכל סדרי הש"ס: נשים, נזיקין, זרעים וקדשים. שקידתו בתורה הייתה לשם דבר ולפלא; שעות על גבי שעות היה יושב בבית המדרש ושוקד על תלמודו בחן מיוחד, וצעירי הצאן קיבלו השראה עצומה מדמותו הגדולה.

הוא חיבר את סדרת הספרים הנודעת 'בדי אהרן' על מסכתות הש"ס, שיצאו לאור מתוך שיעוריו הרבים שמסר. פרק מרכזי נוסף בחייו הוקדש למסירת שיעורים עמוקים בכולל 'זרעים' בשכונת רמת שלמה בירושלים.

בשנים האחרונות הפך הגרד"א זלזניק לאחד מראשי הישיבות הבולטים והמשפיעים ביותר בהנהגת 'בני תורה' של הפלג הירושלמי, וכיהן כחבר מועצת גדולי התורה של התנועה. הוא נודע בעמדותיו התקיפות והבלתי מתפשרות בענייני השקפה ובמלחמה על עצמאות עולם התורה.

בהקלטות שהגיעו לידי 'כיכר השבת' במהלך השנים, נשמע הגרד"א זלזניק כשהוא יוצא במתקפות חריפות בוועדים פנימיים שמסר נגד ניסיונות הגיוס. באחד הוועדים שנשא לרגל עשת ימי תשובה, חיזק את הבחורים שלא התייצבו בלשכות הגיוס ואף נכלאו בשל כך, ואמר על לבישת מדי הצבא בכלא: "אלו שלא רצו ללבוש את בגדי הצבא הטמאים רח"ל... חושבים בגדים ירוקים, אז מה? הבגדים הללו יש להם טומאה מיוחדת. טומאה שמטמאה עד עומק הנפש, מי שלובש את זה - טמא. מי שלובש את בגדי הצבא, הטומאה מתלבשת בגופו ומתערבבת לו... הבחורים האלו טהורים לאחר שישבו בבידוד, העיקר לא ללבוש את הבגדים הטמאים של הצבא".

באותה הקלטה שפורסמה ב'כיכר השבת', בחר הגרד"א זלזניק לחזק באופן חסר תקדים את עמיתו למועצת הרבנים, הגאון רבי יהושע ארנברג, ראש ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה, לאחר שזה החליט להפסיק לקחת תקציבים ממשרד החינוך: "ראש ישיבת 'חדרה' וויתר על 3 מיליון שקל בשנה, וכך ביטל מעליו את גזירת הגיוס. הדבר הזה נותן לו את הזכות להיקרא שר התורה... הוא זרק את הכסף בפרצוף של השטן, הוא יכול להיקרא שר התורה בזכות מסירות נפשו".

בשנת תש"פ, במהלך שיעור שמסר, לגלג על ניסיונות הממשלה לחוקק את חוק הגיוס ואמר: "כבר 3 שנים שהחוק החדש לא עובר, כל פעם יש סיבות... זה צחוק אחד גדול מכל החבורה הזאת. אין סיבה שזה לא יעבור, אבל כל פעם הממשלה נופלת. החוק הוא נורא ואיום רק הקב"ה שומר עלינו. כלל ישראל צריך לצעוק לקב"ה שיסיר מעלינו את עול הרשעים וימלוך עלינו לעולם ועד".

ראש הישיבה זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנים ובנות, חתנים וצאצאים רבים, מרביצי תורה ויראה ההולכים בדרכו המפוארת.

על מועד מסע הלוויה שתצא בירושלים נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.