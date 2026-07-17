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אסון בארה"ב

טרגדיה בקהילה החרדית: פעוט בן שנה נפטר לאחר ששכח ברכב

הקהילה החרדית בבולטימור שרויה באבל כבד • אסיפת חיזוק התקיימה בהשתתפות רבנים ונציגי חי לייפליין | קריאה דחופה להתקנת מערכות בטיחות (חדשות חרדים)

נר נשמה

הקהילה החרדית בבולטימור שבמרילנד שרויה באבל כבד, לאחר שפעוט בן שנה נפטר באסון קשה. על פי הדיווחים הראשוניים, הילד נשכח בתוך רכב סגור במהלך שעות היום החמות, ולמרבה הצער נקבע מותו.

הנפטר הוא בנו של אברך מכובד בקהילת הכוללים המקומית.

אסיפת חיזוק מיוחדת

בתגובה לטרגדיה הקשה, התקיימה אסיפת חיזוק מיוחדת לנשות הקהילה אמש, בהשתתפות רבני הקהילה יחד עם נציגי ארגון חי לייפליין, שיעניקו דברי חיזוק ותמיכה לנפגעות מהאסון הכואב.

קריאה דחופה להתקנת מערכות בטיחות

האסון הנוכחי מצטרף לשרשרת ארוכה של מקרים טראגיים דומים המתרחשים מדי שנה ברחבי ארה"ב, במיוחד בחודשי הקיץ החמים. ארגוני בטיחות קוראים זה מכבר להורים, נהגים ומפעילי הסעות ליישם מערכות מניעה, כגון הנחת חפץ אישי במושב האחורי, ספירת ילדים בעת ההגעה ליעד, או התקנת אזעקות מיוחדות במושבי בטיחות.

רק לפני מספר חודשים פרסם ניסים בוארון, אב ששיכל את בתו חיה מושקא ז"ל באירוע דומה בארץ, פוסט מטלטל שבו קרא להורים: "תקנו חיישנים ישר כשאתם קונים את האוטו. שניה של פאשלה יכולה לעלות בחיים של הילדים שלכם".

גם במקרים נוספים שהתרחשו בארץ בשנים האחרונות, כמו פעוטה שנשכחה בדימונה ותינוקת שניצלה בנס בירושלים, הודגשה החשיבות הקריטית של מערכות התראה ותזכורות.

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