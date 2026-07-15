פעילים ותומכים השתתפו אמש (שלישי) באירוע ההשקה הרשמי של תנועת “אחי”, המזוהה עם תלמידי הרב יורם אברג’ל זצ”ל, באולמי “אחוזת דניאל” בנתיבות. התנועה, שהודיעה על התמודדותה בבחירות הקרובות לכנסת, הציגה את קווי היסוד שלה ואת המסרים המרכזיים לקראת מערכת הבחירות.

יו”ר התנועה, הרב יובל אלימלך, הציג את חזון התנועה תחת הסיסמה “די לקיצוניות - חוזרים לשפיות”, ואמר כי התנועה תפעל לאחדות בין חלקי הציבור בישראל.

בסוגיית הגיוס אמר אלימלך כי התנועה תומכת בכך שמי שתורתו אומנותו יוכל להמשיך ללמוד ללא חשש ממעצרים, אך הוסיף כי “מי שלא לומד - צריך להתגייס”, תוך שהזכיר את פסיקותיהם של הרב עובדיה יוסף והרב שך בנושא.

עוד הצהיר כי התנועה תפעל להחזיר את מסלול “המורים־החיילים”, שלדבריו יאפשר שילוב של שירות צבאי עם הכשרה להוראה, וכן התחייב לפעול לשיפור תנאי עובדי ההוראה ולשילוב בני העדה האתיופית במוסדות החינוך.

בנאום המרכזי של הערב אמר הרב חיד”א אברג’ל כי מטרת התנועה היא “לאחד ולא לפלג”, והדגיש כי הכניסה לזירה הפוליטית אינה נובעת משיקולים אישיים אלא מתוך רצון לסייע לציבורים שלדבריו אינם מקבלים מענה מספק.

בהתייחסו לסוגיית הגיוס אמר הרב אברג’ל כי “אי אפשר בלי לומדי התורה ואי אפשר בלי החיילים”, וציין כי לשיטתו יש למצוא את האיזון בין שני הערכים.

“אחי” ו”רעי”: המשמעות שמאחורי שם התנועה

בהמשך נאומו סיפר הרב החיד”א אברג’ל אנקדוטה מתקופתו של הרב שך, ולפיה כאשר ראש הממשלה מנחם בגין הציע להעניק לאברכים מלגה מלאה במקום מחצית, הרב שך דחה את ההצעה. לדבריו, הרב שך הסביר כי ״יש רבנים שאם לא יצטרכו כסף מהציבור כדי להחזיק תורה, הם יתנתקו מהם״.

הרב אברג’ל הדגיש כי התנועה אינה קמה מתוך רצון להתעמת עם מפלגות אחרות. ״לא באנו להציק לאף אחד. נברך קודם כל את כל התנועות שיהיה להם שפע גדול והרבה מנדטים. אנחנו לא צריכים ארבעים מנדטים - מספיק לנו קצת, רק כדי לקיים את דברי הרב עובדיה: להחזיר עטרה ליושנה״, אמר.

אחד הרגעים שעוררו את תשומת לב המשתתפים היה כאשר חשף כי לדבריו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל בא אליו בחלום וברך אותו על המהלך. עוד הוסיף כי לשם התנועה יש משמעות סמלית: ”‘אחי’ - ראשי תיבות חכם יורם אברג’ל, ו’רעי’ - רבי עובדיה יוסף זצ״ל״.

תנועת “אחי” צפויה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת, ובכנס ההשקה קראו ראשיה לפעילים להתחיל בהיערכות בשטח ולפעול לגיוס מצביעים לקראת יום הבחירות.