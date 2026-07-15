לשקר אין רגליים: מיקי לוי השמיץ – הנתונים חשפו את האמת

רוחות סוערות נושבות בימים אלו בחיפה הדתית והמסורתית, בעקבות הדיונים הסוערים סביב חוק הכשרות הממלכתי. בעוד חבר הכנסת מיקי לוי תוקף מעל במת הכנסת את מערך הכשרות בעיר, יו"ר המועצה הדתית בחיפה, דרור דויד עמוס, משיב אש בחריפות ומאשים: "מאחורי ההשמצות עומדים גורמים בעלי אינטרס זר".

על פי המכתב הרשמי שפרסם דויד עמוס, המתיחות הגיעה לשיאה כאשר חבר הכנסת לוי הטיח במועצה האשמות קשות על "נהנתנות" ותפקידים פוליטיים במערך הכשרות. אולם המציאות בשטח, כך נטען, מציירת תמונה הפוכה לחלוטין מזו שהוצגה בכנסת.

"פגיעה באדם המוסר נפשו ללא תמורה" טרגדיה נוראית: הילדה פריידא הרשקוביץ בת ה-4 נהרגה מפגיעת רכב בשכונה החרדית בירושלים מישאל לוי | 17:46 דויד עמוס מנפץ את הטענות ומזכיר כי הרב הראשי של היישוב נשר, הגאון רבי יצחק לוי, הממונה על הכשרות בחיפה, פועל במסירות נפש ובהתנדבות מלאה, ללא קבלת שכר כלל. "פגיעה כה קשה באדם המוסר את נפשו ללא תמורה, על בסיס הודעות וואטסאפ חסרות שחר מאנשים שאינם הגונים, היא קו אדום שלא היה צריך להיחצות", כתב יו"ר המועצה הדתית במכתבו. במועצה הדתית לא הסתפקו רק בהגנה, אלא עברו להתקפה נגדית. דויד עמוס הבהיר לחבר הכנסת כי אותם גורמים שמזינים אותו במידע כוזב, הם אלו שהיו אחראים לכשלים בעבר – ליקויים שהמערכת הנוכחית ניקתה ביסודיות מאז שנכנס לתפקידו. המהפכה השקטה: העסקים חוזרים לממלכתיות בעוד בכנסת מתווכחים, הנתונים הרשמיים מהשטח מוכיחים הצלחה כבירה: בשנה האחרונה לבדה, מעל 50 בתי עסק חדשים הצטרפו למערך הכשרות הממלכתי בחיפה. הנתון המדהים ביותר הוא נטישת הגופים הפרטיים – מתוך 80 בתי עסק שהתנהלו תחת כשרות פרטית, נותרו כיום כ-30 בלבד. השאר בחרו לחזור למסגרת הממלכתית שמציעה המועצה הדתית.

הגאון רבי יצחק לוי בהדלקת נרות חנוכה ( צילום: ש.פ.ה. )

כזכור, הרבנות הראשית ביטלה לאחרונה את רישיון חברת "צהר פיקוח מזון", בטענה כי נפל פגם מהותי בהליך הענקת הרישיון. ההחלטה הדרמטית הטילה צל כבד על עתיד מערך הכשרות של ארגון צהר, ומסמנת את תחילתו של קרב משפטי מורכב.

דויד עמוס מסיים את פנייתו בקריאה ברורה לחבר הכנסת לוי: לעלות לדוכן הכנסת, להציג את נתוני האמת ולהתנצל על מצג השווא שהוצג. בינתיים, המועצה הדתית בחיפה מביעה תמיכה מלאה בחוק הכשרות ההיסטורי של ש"ס ויו"ר התנועה אריה דרעי, שלדבריהם יבצר סופית את חומות הכשרות בישראל.