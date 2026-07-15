במהלך הדיון הסוער במליאת הכנסת על הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה (חוות דעת, ייצוג ופיקוח), שהתקיים היום (רביעי), עלה לדוכן הנואמים חבר הכנסת מאיר פרוש ונשא נאום תקיף ורווי רגש נגד התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה ונגד פסיקות בג"ץ האחרונות בסוגיית גיוס בני הישיבות ותקציביהם.

פרוש פתח את דבריו בפנייה ישירה ונוקבת אל היועצת המשפטית לממשלה והאשים אותה בהובלת המדינה לעבר שבר עמוק ובלתי ניתן לאיחוי, כשהוא מתייחס למדיניותה המשפטית בסוגיות דת ומדינה.

בנאומו הזכיר ח"כ פרוש את השלבים המוקדמים של הצעת החוק שעברה חודשים רבים קודם לכן בקריאה טרומית. הוא שחזר את הדברים שנשא אז על בימת הכנסת, תוך שימוש בדימויים מתוך מגילת אסתר ומאבקם של היהודים באויביהם, כשהוא מקשר זאת ישירות למאבק הנוכחי על מעמדם של לומדי התורה במדינת ישראל.

"את, היועמ"שית, מובילה למלחמת אחים", הוא אמר. "את מובילה לקרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. כשהצעת החוק הזו עברה בקריאה טרומית, זו שאנחנו דנים עליה היום, בימי הפורים לפני יותר מחצי שנה, אמרתי: במגילת אסתר כתוב 'אם החילות לנפול לפניו נפול תיפול', והוספתי 'עורכת הדין מיארה – נפול תיפלי'. המון ח"כים שהיו כאן במליאה ענו לי אז 'אמן', והיום אנחנו מוציאים יחד עם הממשלה את האמן הזה לפועל".

בהמשך דבריו החריף פרוש את הטון והשווה באופן ישיר את התנהלותם של מערכת הייעוץ המשפטי ושופטי בג"ץ להתנהלותו של המן הרשע ממגילת אסתר, תוך שהוא מותח ביקורת קשה על הניסיונות לפגוע תקציבית ומשפטית בלומדי התורה והישיבות. "רגע קודם במגילה נאמר: 'אם מזרע היהודים מרדכי...'. ואני עומד כאן היום ואומר לכל מי שחושב לרדוף את תלמידי התורה, בין בייעוץ המשפטי לממשלה ובין בבג"ץ – אתם עם שיכרון הכוח שלכם מתנהגים כמו המן. חוץ מלתלות את לומדי התורה על העץ, כבר עשיתם כמעט הכל. אבל לא לעולם חוסן, לא לעד. 'אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו'", קרא פרוש בנחישות מעל בימת הכנסת.

שר ירושלים ומסורת ישראל המשיך וסקר את ההיסטוריה היהודית הארוכה כדי להמחיש את נצחיותו של העם היהודי אל מול מעצמות ומשטרים שניסו לאורך הדורות לפגוע בתורה ובלומדיה, וטען כי גורלם של פקידי המשפט הנוכחיים לא יהיה שונה מגורלם של אותם רודפים היסטוריים. "ההיסטוריה היהודית רצופה באימפריות, בשליטים, ברודנים ובפקידים אחוזי שיגעון גדלות שניסו לעקור את התורה, לצר את צעדיהם של לומדיה ולכפות עלינו תרבות זרה. איפה הם היום? קורסים תחת עפר ההיסטוריה. ואיפה אנחנו? גדלים! נצח ישראל לא ישקר", הדגיש ח"כ פרוש לקול תשואות חבריו לסיעה.

את נאומו חתם פרוש בקביעה נחרצת כי הציבור החרדי החליט להפסיק להתגונן ולהרכין ראש בפני החלטות משפטיות השוללות את תקציבי עולם התורה, וכי הצעת החוק הנוכחית היא תחילתו של שינוי מגמה והחזרת הסמכות לידי נבחרי הציבור. "הפקידות המשפטית, זו שיושבת במגדל השן, התרגלה לחשוב שהיא בעלת הבית על המדינה. שהיא תוכל להטיל גזירות, לעצור את התקציבים, להפוך את אברכי הכולל לעבריינים ושאנחנו נרכין ראש. אז זהו, גמרנו להרכין ראש. היום אנחנו מחזירים את הכוח להנהיג לעם, לנבחרי הציבור, ולא פחות חשוב מכך – אנחנו שמים תמרור עצור בוהק מול מסע הרדיפה האנטי-יהודי הזה", סיכם פרוש את נאומו הסוער.