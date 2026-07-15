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השוטרים הזיעו, המפגינים הצטיידו במטריות; תיעוד ענק מיום המחאה מול לשכות הגיוס

המוני מפגינים צבאו היום (רביעי) על לשכות הגיוס בתל השומר ובירושלים | בראש המוחים נצפו רבנים רמי מעלה | צפו בתיעוד ענק מההפגנות במרכז ובבירה, הבמות, המטריות שחולקו בחום הכבד, והעימותים עם השוטרים (חרדים)

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הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר| צילום: צילום: יהודה אהרוני - ערוץ 14

יום סוער במיוחד ברחוב החרדי: על רקע תחילת ימי הגיוס, נרשמו היום (רביעי, ראש חודש אב) מחאות ענק וסוערות במיוחד ברחבי הארץ. מוקדי המחאה המרכזיים התרכזו סביב שתי לשכות הגיוס – בבסיס תל השומר ובעיה"ק ירושלים.

המוקד המרכזי והסוער ביותר של היום היה ללא ספק בלשכת הגיוס בתל השומר, שם התרכזו המוני מפגינים שהגיעו להביע מחאה נמרצת וכואבת כנגד גיוס בני הישיבות.

במרכז מתחם המחאה הוצבה משאית ענק שהפכה לבמה מכובדת, עליה ישבו חשובי הרבנים וראשי הישיבות שהגיעו לחזק את המוחים ולשאת דברי מחאה והתעוררות.

בשל החום הכבד והשמש הקופחת של אמצע הקיץ, התגייסו מספר נגידים שמימנו וחילקו עשרות מטריות למפגינים כדי להגן עליהם מפני השמש. המראה בשטח היה יוצא דופן: בעוד כוחות הביטחון והשוטרים עמלו ורצו תחת השמש היוקדת, מאות המוחים עמדו כשהם מוגנים במטריות וממשיכים במחאתם הנמרצת.

בין המוני המפגינים נצפו גלריה רחבה של רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור. בין היתר, נצפה במקום כשהוא מוחה בנחישות משמשו בקודש של האדמו"ר מוואסלוי.

במקביל למוקד הסוער בתל השומר, גם בעיה"ק ירושלים התקיימה הפגנה מול לשכת הגיוס המקומית על ידי פעילי 'העדה החרדית' וקהילות נוספות. המחאה בירושלים הייתה אומנם שקטה ומצומצמת יותר בהשוואה לדרמה שהתחוללה בתל השומר, אך גם שם נרשמו קולות מחאה ברורים וכואבים נגד הגזירות.

במהלך שעות היום פעלו כוחות משטרת ישראל בכוחות מתוגברים כדי להשליט סדר באזורי הלשכות. בעקבות מה שהוגדר במשטרה כ"הפרת סדר בלתי חוקית", החלו עימותים בשטח לאחר שמפגינים חסמו לסירוגין את צירי התנועה המובילים ללשכות והתעמתו עם השוטרים במקום.

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)

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גיוס חרדיםהעדה החרדיתמחאהתל השומרלשכות הגיוס

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