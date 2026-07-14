אביגדור ליברמן בריאיון לישי כהן | צפו אביגדור ליברמן בריאיון לישי כהן | צפו 10 10 0:00 / 28:59

הקרב על הגיוס, החרטה של גפני והחברות שנגמרה עם דרעי: יו"ר 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, מתיישב לריאיון סוער ולא חוסך במילים.

בשיחה נוקבת הוא מצהיר כי לא יתמוך בשום פטור ללומדי תורה "רבע פטור לא יהיה", תוקף את מתווה 3 האחוזים של גדי איזנקוט, וחושף שיחה אישית מאחורי הקלעים של המליאה בה הודה בפניו ח"כ משה גפני: "צדקת ב-2018". בהמשך, ליברמן מתייחס לקרע האישי שנוצר עם שותפו לשעבר אריה דרעי, מסביר מדוע המשטר באיראן רק יוצא מחוזק, ותוקף בחריפות את ממשלת נתניהו: "ממשלת טבח השבעה באוקטובר - מוכנה להקריב את המדינה בשביל לשרוד". צפו בריאיון המלא. תחילה התייחס ליברמן להתחממות הזירה האיראנית והתקיפות של ארה"ב באיראן ותקיפות איראן על ספינות במצר הורמוז: "מה שברור שהאיראנים נחושים להשתמש ב'פצצת הורמוז', הם המציאו תוך כדי המלחמה את 'פצצת הורמוז' עוד לפני פצצת אטום ומשתמשים בקלף הזה חזק מאוד. זה נשגב מבינתי זה היה מובן מאליו ולא יודע איך לא לקחו את זה בחשבון".

ח"כ אביגדור ליברמן בריאיון ל'כיכר השבת'

לדבריו: "לא הושגה הכרעה, מה שאנחנו רואים זה שהאיראנים משיבים אש, יש להם מספיק משגרים, הם השתלטו על הזירה הפנימית, המשטר המטרוף הזה יוצא מחוזק מכל האירוע הזה. חייבים להבין: לא יוצאים למהלך צבאי בלי להבין איך מגיעים להכרעה ואין הכרעה".

ליברמן מתייחס לדיווחים על הפגישה הדרמטית בין ראש המוסד דדי ברנע לנשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד: "זה טירוף מוחלט, כל הפרסום הזה הוא טירוף מוחלט, כל הפרשנויות שראינו בערוצי התקשורת זה טירוף מוחלט, זה אובדן שליטה".

"הממשלה הזו לא מסוגלת להכריע כי היא ממשיכה בקונספציה של הכלה, מאפשרים לצד השני להתעצם ורפיסות בהפעלת כוח, אין סיכוי שיכריעו", אומר ליברמן באשר לזירות הפתוחות באיראן, לבנון, עזה ותימן.

עם הקמת הממשלה, ליברמן העריך שהיא לא תשרוד יותר משנה וחצי, כעת הוא מסביר איך היא הצליחה לשרוד קדנציה מלאה: "זו קואליציה על חשבון הציבור, כדי לשרוד ראינו שסע והסתה תוך כדי מלחמה, פילוג שלא היה כמותו בעם ישראל. יש פה רק צד אחד וזה הצד של ראש הממשלה שמוכן להקריב את כל המדינה רק כדי לשלטון ולהישאר בשלטון, זו קואליצייה מגזרית, כל אחד דואג למגזר שלו".

ליברמן מתייחס לסקרים ואומר: "אתמול היינו 59 מנדטים בסקר ערוץ 12 וראיתי סקרים שמגיעים ל-62, כבודם במקומם מונח, אני מרגיש את השטח יותר טוב ואנחנו נגיע לקואליציה יציבה".

ח"כ אביגדור ליברמן בריאיון ל'כיכר השבת'

יו"ר 'ישראל ביתנו' מצהיר שלא יישב בממשלה שתהשען על מפלגות ערביות: "בטח, ללא הסיעות הערביות, חד וחלק, לא נשב, גם לא בהימנעות ולא בממשלת מיעוט, לא נשב עם נתניהו ולא נשב עם מפלגות ערביות. עד הבחירות נעבור את ה-60 מנדטים עם עודף".

באשר לשאלה מי יעמוד בראשות הממשלה, מבין ראשי גוש האופוזיציה, ליברמן לא שולל את האפשרות שזה יהיה הוא: "קודם כל צריך להעיף את ממשלת טבח שבעה באוקטובר, זו הממשלה הכי נוראית שקמה במדינת ישראל מאז שנת 48, כל השאר אנחנו נחליט אחר כך. אני אומר שיש הרבה שיקולים שמרכיבים ממשלה, אני כרגע מתמקד במשימה אחת: הפלת ממשלה. אני חושב מבחינת ניסיון, יכולת ביצוע, הבנת המפה הפוליטית - אני חושב שיש לי יתרון על כולם אבל אני כרגע דוחה את זה, אני מאחל הצלחה לכולם".

כששאלנו את ליברמן מה קרה לו עם הציבור החרדי לאחר שנים של שיתוף פעולה, הוא מנסה להסביר: "משהו קרה לצד השני, לא לי. כשאני שומע את הרב יצחק יוסף 'אתם מקבלים צו גיוס - תקרעו ותזרקו לאסלה', אומר נשיא מועצת החכמים, אומר הרב מאיה 'גם בטלן אסור לו להתגייס'".

ח"כ אביגדור ליברמן בריאיון ל'כיכר השבת'

ליברמן מבהיר שבממשלה בה הוא יהיה שותף לא יהיו פטורים ללומדי תורה ומגיב לריאיון של גדי איזנקוט ב'כיכר השבת' שהבהיר שיסכים לפטורים ל-3% לומדי תורה במחזור גיוס: "לא יהיו פטורים! רבע פטור לא יהיה! גדי בלט שהוא חסר ניסיון. כל מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי - לא מבין את המקורות שלנו".

"אני הבאתי בעצמי חוק שאני מסכם אותו עם אריה דרעי ומשה גפני, והם עוזרים לי להעביר את החוק בקריאה ראשונה, אבל בסוף לא הייתה פעם אחת שההנהגה החרדית לא רימו", תוקף ליברמן.

יו"ר 'ישראל ביתנו' חושף שיחה שלו עם ח"כ משה גפני לפני שבועיים, בה הוא הביע חרטה שחוק הגיוס שהוביל ב-2018 לא עבר: "לפני שבועיים ישבנו גפני ואני מאחורי המליאה, הוא הזכיר לי את זה שב-2018 אמרתי להם 'עוד תגעגעו לחוק הזה', הוא אמר לי 'כמה צדקת וכמה מצטערים' אבל זהו, זה חלף עם הרוח".

ליברמן מצהיר שלא יהיה שותף לאף ממשלה שלא תעביר חוק עם מאה אחוז גיוס חרדים: "לא יהיו פטורים, או מאה אחוז גיוס או שאין ממשלה, נקודה. בצורה הכי ברורה, בצורה הכי ברורה".

בסיום הריאיון ביקשנו להבין איך הוא הפך מחבר קרוב ואישי של אריה דרעי לאוייב הפוליטי הגדול שלו: "היינו חברים מצויינים, כשאתה חבר אתה מצפה מחבר להיות חבר ולא למכור אותך ב'נזיד עדשים', ולא לחפש אינטרסים, חברות מעל הכל, זה לא קשור לפוליטיקה זה ברמה האישית, חברות זה מעל הכל.

"כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו, פה הוא היה חבר קרוב, אתה יודע - עשרות שנים, קרה משהו שלא שייך לפוליטיקה, זה נושאים אישיים, נקודה. ברגע שיש פגיעה בערך חברות - קשה מאוד להמשיך הלאה".