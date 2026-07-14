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ליל הלהבות בבנדר עבאס

ללא מלחים, ללא רחמים: המתאבדים השקטים של ארה"ב שהכו בלב הצי האיראני

שלוש סירות נפץ אוטונומיות חדרו ללב הבסיס האיראני המבוצר ביותר והותירו הרס חסר תקדים ששינה את כללי המשחק | כך הפכו כלי השיט של ה"קורסאייר" מהבטחה טכנולוגית לנשק הקטלני ביותר במפרץ הפרסי (חדשות בעולם)

ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש מכה בבנדר עבאס (צילום: צבא ארה"ב )

הלילה של ה-12 ביולי 2026 היה שקט במפרץ הפרסי, אך מתחת לפני המים ומעל הגלים החלה תנועה חרישית שאיש לא זיהה.

שלוש צלליות שחורות, מהירות וקטנות החליקו על פני המים לכיוון בסיס הצי האיראני האסטרטגי בבנדר עבאס. לא היו עליהן מלחים שיחששו לחייהם, ולא מנועים רועשים שיסגירו את מיקומן.

עידן הכשב"ם נטקום פרסה אתמול תיעוד של כשב"ם העושה את דרכו כדי לתקוף צוללת איראנית ומתקן תחזוקה ימי
עידן הכשב"ם נטקום פרסה אתמול תיעוד של כשב"ם העושה את דרכו כדי לתקוף צוללת איראנית ומתקן תחזוקה ימי| צילום: צילום: צבא ארה"ב

בבת אחת, השקט הופר בפיצוץ אדיר שטלטל את נמל התחזוקה האיראני. מצלמות ה-CENTCOM תיעדו את הרגע שבו כלי השיט הבלתי מאוישים (USVs) תמרנו בדיוק כירורגי לתוך המתקן, פגעו ישירות בצוללת איראנית מסוג Ghadir ובמתקני תחזוקה, והפכו אותם לכדור אש של פלדה מותכת.

זו לא הייתה עוד תקיפה מהאוויר; זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה הצבאית של ארה"ב שבה נעשה שימוש בכלי שיט מתאבדים בקרב.

ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש מכה בבנדר עבאס (צילום: צבא ארה"ב )

המוח האוטונומי שמאחורי הפיצוץ

הכלי שביצע את המשימה הוא ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש באורך של כ-7.3 מטרים. מדובר במכונה משוכללת שמסוגלת לשאת מטען נפץ של כ-450 קילוגרם לטווח עצום של מעל 1,000 מיילים ימיים.

ה"קורסאייר" הוא לא רק סירת נפץ; הוא כלי ורסטילי המופעל על ידי "כוח משימה 59", יחידת הניסויים של הצי החמישי שמשלבת בינה מלאכותית בפעילות יומיומית. רק בחודש שעבר, אותו כלי בדיוק הוכיח את הצד האנושי שלו כשחילץ את צוות מסוק ה"אפאצ'י" שהופל על ידי בים עומאן – החילוץ הימי הראשון בהיסטוריה שבוצע על ידי רובוט.

ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש (צילום: צבא ארה"ב )
כלי השיט הבלתי מאויש שחילץ את שני אנשי צוות האפאצ'י היה Corsair של חברת Saronic Technologies.
כלי השיט הבלתי מאויש שחילץ את שני אנשי צוות האפאצ'י היה Corsair של חברת Saronic Technologies.| צילום: צילום: יצרן

התקיפה בבנדר עבאס סימנה את קץ עידן הדיבורים ותחילת עידן "מגן הורמוז". הנשיא הכריז כי ארה"ב תטיל מצור ימי על נמלי איראן ותגבה "דמי מעבר" מכל ספינה שתחצה את המצר האסטרטגי.

השימוש בדרונים ימיים מאפשר לצבא ארה"ב להכות בעומק שטח האויב מבלי לסכן חיי אדם, תוך שהם מסבכים את מערכות ההגנה של האויב שמתקשות לזהות את הכלים הקטנים והחמקניים.

כפי שסיכם זאת אחד ממייסדי חברת Saronic: "המערכות האוטונומיות הן כבר לא 'מופע צדדי' של מדע וטכנולוגיה – הן יכולת קרבית אמיתית ואמינה שמשנה את פני המלחמה".

איראןדונלד טראמפבנדר עבאסמפרץ הפרסיכלי שיט בלתי מאוישים

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