מאיפה זה בא? רובוט פרק רובוט מהים והסתער ביריות על המוצב 

הכשב"ם מוביל את הרובוט ( צילום: מסך )

מה שנראה עד לא מזמן מדע בדיוני הפך למציאות בשטח. חטיבת ההגנה הטריטוריאלית ה-123 של אוקראינה הכריזה על ביצוע "המשימה הקרבית הראשונה מסוגה המוכרת בעולם", שבה כלי שיט בלתי מאויש (כשב"ם) שימש כנושאת מטוסים קטנה – רק עבור רובוט קרקעי.

המבצע המורכב התרחש ברצועת היבשה של קינבורן, אזור אסטרטגי שנמצא תחת שליטה רוסית. בתיעוד יוצא דופן שפורסם, נראה הכשב"ם מתקרב לחוף המאויים, שם הוא פורק מסיפונו רובוט קרקעי חמוש במקלע. ברגע שהרובוט נגע בחול, הוא החל להתקדם לעבר עמדות האויב ולפתוח באש קטלנית, בעוד המפעילים האוקראינים שולטים עליו מרחוק בבטחה.

כשב"ם אוקראיני מוביל רובוט תקיפה - צילום: הצבא האוקראיני כשב"ם אוקראיני מוביל רובוט תקיפה | צילום: צילום: הצבא האוקראיני 10 10 0:00 / 0:21

החטיבה האוקראינית הדגישה כי לא מדובר בגימיק טכנולוגי, אלא בגישה חדשה לחלוטין ללוחמה מודרנית.

באזור כמו קינבורן, רצועת חוף צרה וחשובה השולטת על נתיבי השיט לנמלי חרסון ומיקולאייב, כל מטר של חוף הוא מלכודת מוות. באמצעות השימוש ברובוטים, המכונה היא זו שלוקחת את הסיכון במקום האדם.

עידן הכשב"ם נטקום פרסה אתמול תיעוד של כשב"ם העושה את דרכו כדי לתקוף צוללת איראנית ומתקן תחזוקה ימי - צילום: צבא ארה"ב עידן הכשב"ם נטקום פרסה אתמול תיעוד של כשב"ם העושה את דרכו כדי לתקוף צוללת איראנית ומתקן תחזוקה ימי | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:25

השימוש המשולב בשני סוגי רובוטים (ים ויבשה) הוא שלב חדש במלחמת אוקראינה. המדינה, שהפכה למעבדה הגדולה בעולם לטכנולוגיית כטב"מים, מתמקדת כעת בייצור המוני של מערכות זולות שיכולות לבצע משימות מסוכנות כמו פינוי פצועים, אספקה, הטמנת מוקשים ואפילו תקיפה ישירה מבלי להציב חיילים בסכנה.