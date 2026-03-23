כיכר השבת
נשק סודי

מתנה מסוכנת: כשב"ם אמריקאי עמוס בתחמושת נשטף לטורקיה

תושבים בטורקיה הופתעו לגלות כלי שיט קרבי מתקדם מתוצרת אמריקאית שנסחף לחוף כשהוא חמוש ופעיל | האירוע החריג עורר כוננות שיא והסתיים בפיצוץ מבוקר בלב ים תחת מעטפת כבדה של מסתורין ביטחוני (חדשות בעולם)

כלי השיט בחוף
כלי השיט בחוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות
כלי השיט בחוף (צילום: רשתות חברתיות )

בסוף שובע האחרון אזרחים בשכונת יוסלר שבמחוז אורדו גילו עצם זר ולא מזוהה שנסחף לחוף הים השחור. צוותי ז'נדרמריה שהוזעקו למקום הקימו במהירות חגורת אבטחה, בעוד שמומחים מיחידת העילית S.A.S של איסטנבול הגיעו לבחון את הממצא המסתורי.

הבדיקה העלתה כי מדובר בכלי שיט בלתי מאויש (USV) מדגם AEGIR-W, המיוצר על ידי ענקית הביטחון האמריקאית Sierra Nevada Corporation. מדובר בכלי שיט מלחמתי אוטונומי מתקדם, שאורכו כעשרה מטרים, המסוגל להגיע למהירויות של מעל 25 קשר ולטווח פעולה מרשים של כ-900 קילומטרים.

הכשב"ם האמריקאי בחוף
הכשב"ם האמריקאי בחוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הכשב"ם האמריקאי בחוף (צילום: רשתות חברתיות )

המצב הפך למתוח אף יותר כאשר המומחים קבעו כי כלי השיט אינו רק פעיל, אלא נושא תחמושת חיה. כצעד זהירות, פונו תושבים מבתיהם הסמוכים לחוף, וכלי השיט נגרר למרחק של כארבעה קילומטרים לתוך הים. שם, בשעות הצהריים של יום שבת, הוא הושמד בפיצוץ מבוקר שהרעיד את האזור.

לפי שעה, נסיבות הגעתו של כלי השיט לחופי טורקיה נותרות תעלומה. הערכות ראשוניות מצביעות על כך שהכלי איבד שליטה במהלך משימה, וייתכן שהיה מעורב בניסויים הקשורים למלחמה באוקראינה. בעוד החקירה נמשכת, שגרירות רוסיה באנקרה כבר הספיקה להזהיר מפני אפשרות של חבלה בתשתיות הגז בים השחור, מה שמוסיף שמן למדורה האזורית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר