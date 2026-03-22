24 מיליון דולר כדי להפיל כטב"ם צעצוע | הדו"ח המטלטל של המומחים האוקראינים  

שמונה טילי פטריוט על מטרה אחת, מכ"מים בשווי מיליארד דולר שנותרו חשופים בשטח, ומטוס קרב שהופל באש ידידותית. הדו"ח המטלטל מהמזרח התיכון חושף פער תהומי: בזמן שבאוקראינה נלחמים על כל דולר, במזרח התיכון הכסף האמריקאי נשרף בקצב מסחרר (חדשות בעולם)

חייל אוקראיני עם ה״סטינג״ (צילום: רשתות חברתיות)

מדריכים מחיל האוויר האוקראיני, שנשלחו לייעץ למדינות המפרץ בהדיפת מתקפות כטב"מים איראניים, חזרו עם עדות מצמררת על חוסר יעילות משווע. לפי הדיווחים, הכוחות האמריקאיים ובעלי בריתם במפרץ שיגרו לא פחות מ-8 טילי פטריוט לעבר מטרה אחת בלבד. בהתחשב בכך שכל טיל עולה למעלה מ-3 מיליון דולר, מדובר בהוצאה דמיונית של כ-24 מיליון דולר להפלת מטרה בודדת.

קצין אוקראיני סיפר בתדהמה על שימוש בטילי SM-6 יוקרתיים, שעלותם כ-6 מיליון דולר, כדי להפיל כטב"מי "שאהד" שעלותם נאמדת ב-70 אלף דולר בלבד. "אני לא מבין מה הם עשו ועל מה הם הסתכלו בארבע השנים שאנחנו נלחמים," תהה הקצין המזועזע.

הביקורת האוקראינית הקשה ביותר הופנתה כלפי חוסר היכולת של בעלות הברית להסוות ולהגן על הציוד היקר שלהן. בעוד האוקראינים משנעים את מערכות המכ"ם שלהם ללא הפסקה כדי לחמוק מהאויב, במפרץ הושארו מערכות רגישות ללא תנועה במשך חודשים.

שיגור טילי פטריוט (צילום: צבא ארה"ב)

התוצאה הייתה קטלנית: שלושה כטב"מי שאהד זולים הצליחו להשמיד מכ"ם התרעה מוקדמת (AN/FPS-132) שערכו נאמד בכמיליארד דולר, ומכ"ם נוסף של מערכות הגנה בגובה רב בשווי 300 מיליון דולר. "במשך חודשיים הם עמדו בדיוק באותו מקום, נראים בבירור בצילומי לוויין פתוחים. ואז הגיעו השאהדים, וזהו," סיפר קצין אוקראיני בכאב.

הדו"ח חושף אירוע חמור נוסף שהתרחש ב-1 במרץ: מטוס F-15E אמריקאי הופל על ידי מערכות הגנה של בעלות הברית בכווית בשל כשלי תיאום ונהלים לקויים. לפי המדריכים, בעוד האוקראינים מנהלים כל יירוט בשליטה ידנית הדוקה, הכוחות במפרץ משאירים לעיתים את המערכות במצב אוטומטי בזמן שהצוותים תופסים מחסה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ציין כי בארבעת הימים הראשונים של המלחמה באיראן, ארה"ב ובעלות בריתה שיגרו למעלה מ-800 טילי פטריוט – כמות הגדולה ב-200 טילים מכל מה שאוקראינה קיבלה בשלוש השנים האחרונות.

"זו מלחמה מסוג אחר לגמרי, וכל המדינות צריכות ללמוד ממנה," סיכם הקולונל האוקראיני קירילו פרטיאטקו, והבהיר כי הניסיון האוקראיני ביירוט מעל 44,000 כטב"מים הוא כיום הנכס החשוב ביותר להגנת המערב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

2
טיפשים. ככה הערבים מתישים אותם כלכלית. חסרי שכל יהירים. יורים בתותח על זבוב. לא מוכנים ללמוד מניסיון של אוקריאנה אבל גם לא מסוגלים לפתח טטבם מיירט זול. טמטום אין מילים.
חמזה
1
שטויות אצלנו בצהל יודעים הכי טוב, ולא צריך ללמוד מאף אחד, ואם אפשר לקנות עוד נשק ישראלי יקר כי אח״כ אנחנו פורשים ועוברים לנהל או לעבוד בחברות שמהן אנחנו קונים נשק אז זה מה יש... צריך לפתח ממזמן נשק זול ויעיל הפער בין מוצר טוב ויקר בכמות קטנה להגנה לבין מוצר קטן וזול להתקפה כבר לא יכול להמשיך להתקיי
רמטכל בקונספציה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

