אנו רגילים לצפות בעוצמתו הבלתי ניתנת לערעור של צבא ארצות הברית, במיוחד בהקשר של העימות מול איראן, שם המעצמה משתמשת בבסיסים חובקי עולם כדי לשגר תקיפות הגנתיות נגד אתרי טילים.

ללא ספק, זהו הצבא החזק בתבל, וכאשר איראן נכנסת לעימות ישיר היא סופגת מהלומות כבדות. אך מתחת לרדאר, ובאמצעות אמצעים זולים בהרבה, נחשף איום ממשי ומטריד על הליבה האסטרטגית של ארה"ב – הנשק הגרעיני שלה. האירוע הדרמטי התרחש בבסיס חיל האוויר בארקסדייל שבלואיזיאנה (ארה"ב), אחד המרכזים האסטרטגיים החשובים ביותר המארח את מטוסי ה-B-52 Stratofortress המסוגלים לשאת פצצות גרעיניות. בין ה-9 ל-15 במרץ 2026, זוהו "גלי רחפנים" בלתי מורשים שחדרו למרחב האווירי הסגור של הבסיס. לא היה מדובר באירוע חד-פעמי; הרחפנים הופיעו בלהקות של 12 עד 15 כלים בכל פעם, ופעלו מעל אזורים רגישים ביותר כולל קו הטיסה שבו חונים המפציצים.

בסיס בארקסדייל ( צילום: האתר הרשמי של הבסיס )

הרחפנים היו כלים שנבנו בהתאמה אישית עם יכולות עמידות לשיבושים אלקטרוניים ושימוש בקישורי שליטה ארוכי טווח. הם תמרנו בצורה מכוונת כדי לבחון את תגובות מערך האבטחה של הבסיס ולמנוע את איתור המפעילים שלהם.

בסיס חיל האוויר בארקסדייל בלואיזיאנה הוא אחד הנכסים האסטרטגיים הרגישים ביותר של ארצות הברית, עם מגוון כלים ותשתיות קריטיות לביטחון הלאומי. הבסיס מארח מטוסי הפצצה כבדים וארוכי טווח מסוג B‑52, שמסוגלים לשאת גם נשק גרעיני, וכן מטוסי תובלה ואימון התומכים במבצעים אסטרטגיים והכשרת צוותים.

בין מתקני הבסיס: מתקני אחסון נשק גרעיני תחת פיקוח הדוק, מרכז הפעלה אסטרטגי לניהול מבצעים גלובליים, קו הטיסה – אזור רגיש שבו חונים המטוסים, ומרכז הכשרה לטייסים וצוותים טכניים. מערכות ההגנה כוללות תחנות ניטור רחפנים, לייזרים ומתקנים נגד תקיפות אוויריות, וכן יחידות ביטחון פנים האחראיות לשמירה על רציפות הפעילות והגנה על נכסי הבסיס.

טיילר רוגוויי, עורך ראשי של אתר הטכנולוגיה הצבאית The War Zone ואחד הקולות המשפיעים בתחום הביטחון, פרסם אזהרה חריפה בעקבות האירועים. לדבריו, זהו התרחיש המדאיג ביותר שעליו התריע לאורך הקריירה שלו. רוגוויי ציין כי "עם 15 רחפנים בלבד, אפשר לאבד בערך רבע מכוח ה-B-52 כשהוא יושב ללא תנועה על הקרקע".

החדירה המתמשכת אילצה את הבסיס להכריז על פקודת "מחסה במקום" ולהשבית את מסלולי הטיסה, דבר שמהווה פגיעה ישירה במוכנות המבצעית וביטחון הלאומי.

בעוד שצבא ארה"ב ממשיך להפגין עליונות טכנולוגית הרחפנים המסתוריים מעל בארקסדייל מוכיחים כי לעיתים, דווקא הכלים הפשוטים והזולים הם אלו שמצליחים לסכן את הנכסים היקרים והקטלניים ביותר.