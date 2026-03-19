דרמה לילית הסעירה אמש (רביעי) את מסדרונות השלטון בוושינגטון, שעה שזוהו רחפנים לא מזוהים מסתוריים מעל בסיס צבא ארה"ב "פורט מקנייר".

האירוע נפיץ במיוחד משום שהבסיס משמש כמתחם המגורים הרשמי של שניים מהאנשים החזקים ביותר במערכת הביטחון והחוץ האמריקנית: שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה (מזכיר המלחמה) פיט הגסת'.

מקורות מודיעיניים שצוטטו ב"וושינגטון פוסט" הודו כי בשלב זה גורמים אמריקאים טרם הצליחו לקבוע מהו מקור הרחפנים או מי שלח אותם למשימת הריגול הנועזת בלב הבירה. מיד עם זיהוי הרחפנים, הוטל סגר על המתקן הצבאי והרשויות החלו במאמצים קדחתניים לזיהוי האחראים לתקרית.

התקרית המדאיגה מתרחשת בתקופה של מתיחות עולמית גוברת, ובפרט על רקע ההסלמה בעימותים במזרח התיכון והתפתחויות במלחמה מול איראן. האיום היה כה מוחשי, עד כי בכירים בממשל שקלו להעתיק את מגוריהם של רוביו והגסת' למקום בטוח יותר מחשש לפגיעה בהם. עם זאת, נכון לרגע זה, השניים נותרו בבסיס בעוד הצבא האמריקני מהדק את הפיקוח על איומים פוטנציאליים מעל מתקנים ממשלתיים.

האם מדובר בניסיון איסוף מודיעין של מדינה זרה, או שמא מדובר במסר מאיים שנשלח ישירות אל קודקוד ההנהגה האמריקנית?