השכן המאיים - ושכנו הרב תמונת שער ( צילום: California Post )

בלב השכונה היוקרתית פסיפיק פליסיידס בקליפורניה, באחוזה מפוארת המשקיפה אל החוף וערכה נאמד ב-5.3 מיליון דולר, התרחש בשבועות האחרונים סיוט מתמשך.

ברוס ליון, יורש בן 64 לאחת מאימפריות הצימוקים הגדולות בעולם, "Lion Raisins", מצא את עצמו מאחורי סורגים לאחר שניהל קמפיין הטרדות אלים ומטלטל נגד שכנו, הרב זושע קונין. מה שהחל במוזיקה רועשת באמצע הלילה וסירוב לבקשות השכנים, הידרדר במהירות למסע של גידופים, איומי רצח וביטויים אנטישמיים קשים שנצעקו ממרפסת הבית, בזמן שהרב וקהילתו ניסו לקיים תפילות שבת בנחת.

ברוס ליון בעלי אימפריית הצימוקים ( צילום: רשתות חברתיות )

התיעודים שהופצו וזעזעו את הרשתות החברתיות חשפו את פניו המכוערות של ליון, כשהוא חצי עירום על המרפסת, צורח לעבר המתפללים כינויי גנאי כמו "יהודון", מטיח בהם שהיהודים הרגו את ישו ומבטיח להם שהם "הולכים לגיהנום".

באחד מרגעי השיא המבעיתים של האירוע, נשמע ליון צועק: "רדו על הברכיים או שאני ארצח אתכם, אני הולך להתנקש בכם", תוך שהוא מאיים במוות על הרב וקהילתו. הרב קונין סיפר כי השכונה השלווה, שגם כך התמודדה עם טראומות של שריפות בעבר, התמלאה בחרדה עמוקה ובטראומה לנוכח ההתנהגות הבלתי נתפסת של השכן המיליונר.

ברוס ליון לא מפסיק לקלל ולגדף - צילום: רשתות חברתיות ברוס ליון לא מפסיק לקלל ולגדף | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:47

הדרמה לא הסתיימה במרפסת ועברה אל אולם בית המשפט, שם הופיע ליון כשהוא אזוק, לבוש מדי אסיר צהובים ובעל מראה מוזנח.

למרות ניסיונות עורכי דינו לטעון לבעיות נפשיות ולבקש חוות דעת פסיכיאטריות נוספות, רופא מומחה כבר קבע כי ליון כשיר לעמוד לדין. התברר כי למעצרו של יורש העצר קדם עבר פלילי עשיר ומפתיע, הכולל עבירות נשק, הפרת צווי הגנה של אשתו לשעבר ותקיפת עובדי בניין, מה שצובע את דמותו באור מסוכן עוד יותר.

גם ברגע המעצר עצמו, ליון לא חדל מגידופיו והמשיך לצעוק "לעזאזל היהודים" לעבר מצלמות האבטחה בזמן שהוכנס לניידת המשטרה.

ברוס ליון בבית המשפט ( צילום: רשתות חברתיות )

חברת "Lion Raisins", שממנה הגיע הונו של ליון, מיהרה להתנער ממעשיו ולגנות כל סוג של אנטישמיות, אך הרב קונין לא התרשם והבהיר כי "מילים הן זולות" כל עוד ליון ממשיך ליהנות מרווחי החברה ומהכוח שהיא מעניקה לו.

ליון עומד כעת בפני שלושה סעיפי אישום חמורים של פשעי שנאה ואיומים בטרור, ואם יורשע, הוא עלול להישלח לעד 9 שנים מאחורי סורג ובריח. בעוד הקהילה מנסה להשתקם מהאירוע, הרב קונין מסכם במסר של חוסן, ומצהיר כי למרות הכאב והפחד, הדרך היהודית היא להילחם בחושך באמצעות אור, שמחה וגאווה יהודית שלא תישבר מול שנאה.