גל הונאה מתוחכם וממוקד מכה בתקופה האחרונה במספר בתי חב"ד הפזורים ברחבי ארצות הברית, כאשר הנוכלים מנצלים את תמימותם ורצונם הטוב של השלוחים ומציעים להם תרומות פיקטיביות של כלי נגינה יוקרתיים. שלוחים ממדינות רבות, בהן מסצ'וסטס, ג'ורג'יה, אריזונה, מינסוטה וקליפורניה, מדווחים כולם על קבלת הודעות דואר אלקטרוני כמעט זהות, המציעות לתרום לבית חב"ד המקומי פסנתר כנף יוקרתי מתוצרת חברת 'ימהה'.

לפי הדיווח ב-COLlive, נוסח הפנייה שנשלח לשלוחים מנוסח בצורה רגשנית ונוגעת ללב, במטרה להסיר כל חשד ולעורר אמפתיה. באחת הגרסאות שנחשפו, חתומה השולחת בשם "מרי רוסטון" וכותבת כי היא מחפשת בית חם לפסנתר הכנף של בעלה המנוח. לדבריה, היא מעוניינת שהכלי היוקרתי יגיע לידיו של חובב מוזיקה מושבע שידע להעריך אותו ולשמור עליו כראוי. השלוחים המעוניינים בתרומה הוזמנו ליצור קשר ישיר עם השולחת באמצעות כתובת דוא"ל פרטית שצורפה לגוף המכתב.

ההצעה המפתה קסמה לרבים, במיוחד לאור העובדה שפסנתר כנף משומש מתוצרת 'ימהה' נחשב לכלי נגינה יקר ערך ושוויו בשוק יד השנייה נע בטווח שבין 8,000 ל-20,000 דולרים, בהתאם לדגם, לגיל ולמצב הכלי. מדובר בשדרוג משמעותי עבור כל מרכז קהילתי, מה שהפך את ההצעה ללגיטימית ומפתה במיוחד עבור מנהלי בתי חב"ד המקומיים המחפשים להעשיר את הפעילות בבית חב"ד.

אלא שהתמונה הוורודה התבררה מהר מאוד כעוקץ מתוכנן היטב. השלוחים, שחלקם שוחחו ביניהם, גילו לתדהמתם כי פניות זהות לחלוטין – לעיתים תחת שמות שונים וכתובות מייל משתנות – נשלחו במקביל לבתי חב"ד במדינות שונות. אחד השלוחים, שהחליט להשיב למייל מתוך סקרנות כדי לעמוד על קנקנו של השולח, גילה כיצד השיטה עובדת שלב אחר שלב.

לאחר שהביע עניין בקבלת התרומה, הוא קיבל מייל המשך, הפעם תחת השם "קרולינה", ובו הנחיות מפורטות לתיאום המשלוח. השולחת הנחתה אותו ליצור קשר עם חברת הובלות מסוימת, למסור להם קוד מעקב מיוחד וכתובת למשלוח, ולאחר מכן לעדכן אותה כדי שהיא תוכל לאשר רשמית את העברת הפסנתר. בהמשך לכך, קיבל השליח מסמך שנראה כהצעת מחיר מקצועית לחלוטין מחברת ההובלות, שכלל את כל המפרט הטכני של הפסנתר – כולל משקלו המדויק (כ-260 קילוגרמים) ומידותיו, לצד מספר סימוכין המקשר את ההזמנה ל"גברת מרי רוסטון".

במסמך הוצגו בפני השליח מספר אפשרויות שילוח, החל מ-510 דולרים עבור משלוח של שמונה ימים, ועד ל-1,220 דולרים עבור משלוח מהיר מהיום למחר. מנהל בית חב"ד התבקש לבחור את שיטת התשלום המועדפת עליו כדי שחברת ההובלות תוכל להנפיק עבורו חשבונית לתשלום מיידי. בשלב זה נחשף העוקץ במלואו: על אף שהפסנתר עצמו ניתן לכאורה בחינם כמתנה נדיבה, מקבל התרומה נדרש לשלם מראש מאות דולרים עבור עלויות השילוח וההובלה. אלא שמיד לאחר העברת הכסף, הקשר עם השולחים נתקע, חברת ההובלות מתבררת כפיקטיבית, והפסנתר המובטח לא מגיע ליעדו לעולם.

מומחי אבטחת מידע וסייבר מציינים כי הונאת "פסנתר הכנף של ימהה" היא שיטת עוקץ מוכרת המסתובבת ברשת מזה מספר שנים בגרסאות שונות. הנוכלים נוהגים להציג מצג שווא על תרומת כלי נגינה יקר לזכר נפטר, ומכוונים את חציהם לרוב לעבר מוסדות דת, כנסיות, בתי ספר, עמותות וארגונים ללא מטרת רווח בכל רחבי העולם. בעקבות גל הפניות האחרון, קוראים גורמי המקצוע לשלוחים ולמנהלי המוסדות לגלות ערנות מוגברת, לחשוד בפניות המציעות מתנות חינם, לבצע אימות עצמאי של זהות השולח וחברת ההובלות, ובשום אופן לא לבצע העברות כספים מראש על סמך פניות בדואר האלקטרוני.